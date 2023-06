La voz de calle de cara a las elecciones 2023: a quién votará la gente

Un factor común que se evidenció durante el móvil de C5N, es que la gente desconoce a algunos de los candidatos, mientras que otros negaron ciertas propuestas dichas por los mismos dirigentes políticos en entrevistas de televisión.

Un transeúnte que de nombre Eduardo se acercó y advirtió que votará a la formula que salga del Partido Justicialista, aunque no se mostró convencido con la figura del vicepresidente. "Wado - Manzur, no me gusta, pero podría mejorar el vicepresidente. Wado sí me gusta". En tanto, en la Ciudad anunció que votará al radical Martín Lousteau. "Al peronismo le cuesta en CABA, Macri tiene que perder para anularle los negocios".

Otro de los jóvenes que pasó por el lugar del móvil, contó que votará a Milei porque "le gusta sus propuestas: son ideas distintas que no se las he escuchado a otros políticos". Al mismo tiempo advirtió que el libertario "no habló de venta de órganos".

Un hombre contó "que no le convence nada y que todos son de terror (los candidatos)" y que cree "que no irá a votar". Al mismo tiempo, dijo que no votaría a Patricia Bullrich porque "es montonera" e "intenta engañarnos con su pasado"

Una chica afirmó que "con Cristina (Kirchner) siempre" y que votará a Wado de Pedro. Otro de los vecinos se mostró decepcionado con el "gobierno de turno" y que no "votará" en las próximas elecciones.

"Patricia Bullrich me gusta porque se pone más firme con todo lo que es seguridad", deslizó un hombre.

Un ciudadano venezolano espera con ansias un "cambio de gobierno" porque "los políticos actuales no están trabajando por el bien de la nación sino para grupos sociales". "Hay que escuchar las nuevas voces de liderazgo", sostuvo.