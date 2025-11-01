La Plata: dos oficiales de Policía le salvaron la vida a una bebé con la maniobra de Heimlich Las agentes asistieron a una pequeña de un año que se estaba ahogando y la trasladaron al Hospital San Martín, donde ingresó inconsciente. Tiempo después fue derivada al Hospital de Niños Sor María Ludovica y se encuentra fuera de peligro. Por







La sargento Belén Nilson y la oficial Agustina Núnez, del Comando de Patrullas de La Plata actuaron rápidamente. 0221

Milagro en La Plata, dos oficiales de Policía le salvaron la vida a una bebé con la maniobra de Heimlich mientras la trasladaban al hospital casi inconsciente. Después de que la pequeña esté fuera de peligro, se sacaron una fotografía con ella que circuló por las redes sociales.

Desde el Comando de Patrullas de La Plata, la oficial Agustina Núñez y la sargento Belén Nilson, asistieron al llamado de una familia cuya hija se estaba ahogando en 620 y 6.

Según informó 0221.com.ar, el padre de la pequeña les contó que la bebé se estaba desvaneciendo y no podía respirar. Inmediatamente, las oficiales no dudaron y decidieron realizarle la maniobra de Heimlich mientras la llevaban en su patrulla al Hospital San Martín.

beba policias 1-11-25 (2) Las dos Policías salvaron la vida de una beba de 1 año. Cuando llegaron al hospital, la pequeña de un año se encontraba casi inconsciente, pero fue atendida y estabilizada, para luego ser trasladada al Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Tiempo después, los médicos mantuvieron a la beba en observación, pero se encuentra fuera de peligro.