La Plata: dos oficiales de Policía le salvaron la vida a una bebé con la maniobra de Heimlich
Las agentes asistieron a una pequeña de un año que se estaba ahogando y la trasladaron al Hospital San Martín, donde ingresó inconsciente. Tiempo después fue derivada al Hospital de Niños Sor María Ludovica y se encuentra fuera de peligro.
La sargento Belén Nilson y la oficial Agustina Núnez, del Comando de Patrullas de La Plata actuaron rápidamente.
Milagro en La Plata, dos oficiales de Policía le salvaron la vida a una bebé con la maniobra de Heimlich mientras la trasladaban al hospital casi inconsciente. Después de que la pequeña esté fuera de peligro, se sacaron una fotografía con ella que circuló por las redes sociales.
Desde el Comando de Patrullas de La Plata, la oficial Agustina Núñez y la sargento Belén Nilson, asistieron al llamado de una familia cuya hija se estaba ahogando en 620 y 6.
Según informó 0221.com.ar, el padre de la pequeña les contó que la bebé se estaba desvaneciendo y no podía respirar. Inmediatamente, las oficiales no dudaron y decidieron realizarle la maniobra de Heimlich mientras la llevaban en su patrulla al Hospital San Martín.
Cuando llegaron al hospital, la pequeña de un año se encontraba casi inconsciente, pero fue atendida y estabilizada, para luego ser trasladada al Hospital de Niños Sor María Ludovica.
Tiempo después, los médicos mantuvieron a la beba en observación, pero se encuentra fuera de peligro.
La maniobra de Heimlich que le salvó la vida al bebé, se realiza con la criatura boca abajo. Apoyada en el antebrazo o muslo del adulto en forma transversal y con la misma mano se sostiene su cabeza y se sujeta su mandíbula.
Con la otra mano se dan cinco palmadas entre los dos omoplatos, con una vía de escape lateral, evitando golpear la cabeza.
Heimlich en Bebés
Se coloca el bebé boca abajo, apoyado en el antebrazo o muslo del adulto en forma transversal.
Con la misma mano se sostiene su cabeza y se sujeta su mandíbula.
Con la otra mano se dan 5 palmadas entre los dos omóplatos, con una vía de escape lateral, evitando golpear la cabeza.
A continuación, se gira al bebé con mucho cuidado sujetando su cabeza.
Si el bebé no reacciona, el adulto debe colocarle dos o tres dedos (preferiblemente el dedo índice y corazón) debajo de la línea del pezón y realizar 5 compresiones lentas y profundas en el centro del esternón.
Esta maniobra debe alternarse hasta que se produzca la desobstrucción del objeto.
Niños, adolescentes y adultos
Abrazar a la persona por la espalda y por debajo de sus brazos.
Poner una de las manos en puño cerrado cuatro dedos encima de su ombligo, en la línea media del estómago.
Colocar la otra mano sobre el puño.
Reclinar el cuerpo un poco hacia delante.
Hacer presión sobre el abdomen en sentido hacia atrás y arriba.