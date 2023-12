La perturbadora experiencia paranormal que marcó a Maravilla Martínez y a su madre

Durante una entrevista para el programa de YouTube "Terapia Picante", el exboxeador reveló que tenía una historia paranormal para contar. “Vi ovnis, todos sabemos que existen. Lo que no sabemos es qué son. Vi un pedazo de nave gigante, con todas sus ventanitas. Un amigo la grabó” , aseguró en vivo.

Eso no es todo, sino que también confesó sobre un particular encuentro entre su madre y un extraterrestre en Capilla del Monte: “Tuvo un contacto. Esto que digo es raro. Ella fue una persona absolutamente distinta desde ese momento en adelante, desde 2014 en adelante. Tuvo una conversación como de cinco, diez, tres minutos, no sé. Lo último que le dijeron es 'vos tenés que ser feliz, ahora vas a ser feliz'”.

Después de la conversación entre ambos, el estado anímico de su vida cambió ya que Martínez contó que ella "tenía una infelicidad galopante" tan fuerte que "daban ganas de alejarse de ella". Sin embargo, tras esa experiencia la vida de su mamá cambió.

"Hizo un clic absoluto. Estaba con una depresión muy fuerte, que casi se la lleva puesta. Se quería ir, hizo lo posible por irse un par de veces. Ese encuentro en Capilla del Monte le cambió la vida”, finalizó.