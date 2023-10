La NASA lanzará cohetes en el medio del Eclipse Solar que se dará el 14 de octubre

Cómo será el lanzamiento de cohetes de la NASA durante el eclipse solar

El lanzamiento será de tres nuevas sondas hacia la ionosfera, la misteriosa capa de la atmósfera terrestre, y tendrá lugar durante el eclipse.

Bajo la dirección del profesor Aroh Barjatya de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, la misión tiene como objetivo estudiar cómo la abrupta disminución de la luz solar durante un eclipse afecta nuestra atmósfera superior. El operativo es conocido como Perturbaciones Atmosféricas Alrededor de la Trayectoria del Eclipse (APEP).

La ionosfera, situada a unos 75 kilómetros de altura, se convertirá en el escenario de esta investigación, que intentará revelar los misterios de la transformación del aire en electricidad y la danza cósmica de iones y electrones.

Qué es un Eclipse Solar

Un Eclipse Solar es un fenómeno que se da cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, de manera tal que proyecta una sombra sobre nuestro planeta y genera un bloqueo total o parcial de la luz en algunas zonas. Para que se produzca un eclipse solar total, éstos deben encontrarse absolutamente alineados. Si la alineación no es exacta, se produce un eclipse parcial. El astro parecerá tener una sombra oscura solo en una parte de su superficie.

Los movimientos de traslación de la Tierra y de su satélite natural implican variaciones en la intensidad de la sombra que proyecta la Luna sobre el planeta en el momento del eclipse solar. Cuánto más cerca está la Luna de la Tierra, más intensa y menor el diámetro de su sombra.

Este fenómeno astrológico se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Un eclipse parcial sucede al menos dos veces por año.

En tanto, su principal diferencia con el eclipse lunar es que este puede verse en todas las regiones terrestres desde donde sea visible el satélite, mientras que el solar se logra apreciar desde la zona de la Tierra donde la Luna proyecta su sombra.

Por dónde pasará el Eclipse Solar en octubre

El eclipse se verá en México y también pasará por otros países como Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. Según National Geographic, uno de los mejores sitios para ver el anillo de fuego será Colombia, donde podrá experimentarse casi en un 90 por ciento, igual que la parte norte de Brasil.

Las personas que viven en otros lugares como Puerto Rico, algunas partes de Alaska, Hawái, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay tendrán una visibilidad reducida. En Estados Unidos, la trayectoria del eclipse comenzará en una parte del Océano Pacífico y pasará por Oregón hasta cruzar Texas.

Para las personas que quieran ver el eclipse de este 14 de octubre, pero no estarán la franja, la NASA anunció que tendrá una transmisión totalmente en vivo y segura para quienes quieran apreciarlo sin riesgos.

The Ring of Fire: 2023 Annular Solar Eclipse (Official NASA Broadcast)

El eclipse anular pasará por tres etapas principales, que se llaman primer contacto, anularidad y último contacto. De acuerdo con la explicación de Scientific American, la primera es cuando la Luna comienza a “tocar” el borde del Sol. Poco a poco se comenzará a apreciar como el satélite natural “devora” al astro. Aproximadamente entre 70 y 90 minutos después, dependiendo de la ubicación, se producirá la anularidad, que es cuando el satélite natural queda totalmente sobre el Sol, instante que durará entre uno y cinco minutos. El último contacto es la salida de la Luna.

Cuáles son las recomendaciones de la NASA para ver el Eclipse Solar

La NASA advirtió sobre el daño que puede causar mirar directamente al Sol en pleno eclipse sin una protección ocular adecuada. Entre las recomendaciones, indicó especialmente utilizar anteojos de eclipse o usar un filtro solar.

"Observar nuestra estrella, el Sol, puede ser seguro e inspirador. Lleve siempre gafas de eclipse o utilice un filtro solar cuando observe un Sol no eclipsado, parcialmente eclipsado o anularmente eclipsado, como durante el eclipse solar anular de octubre de 2023″, indicó la agencia espacial. Al tiempo que remarcó que el riesgo de no seguir las instrucciones es un daño ocular grave, aclaró: “Los anteojos de Sol no sirven, incluso si te ponés muchos juntos”.

Además, recomendó presenciar el anillo de fuego en un lugar seguro y abierto, especialmente si el lugar de vivienda está dentro del paso del astro.