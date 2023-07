La NASA advirtió sobre la creciente posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra

En ese estudio encontraron que pese al tamaño de estos asteroides, los cráteres que dejaron en la superficie de la tierra eran mayores de los que presuponían. Y no sólo eso, sino que también esos impactos pueden generar un "invierno nuclear" o una "noche perpetua" , lo que pondría en un serio peligro a la humanidad y a toda la vida en este planeta.

La conclusión de la NASA sobre los asteroides

En el último estudio publicado por la NASA se revela que aumentó la posibilidad de que asteroides puedan impactar contra la Tierra. Consideran que es más frecuente de lo que se sabía antes ya que esta agencia espacial no tiene monitorizado el 40% de los asteroides que pueden considerarse como potencialmente peligrosos. En parte por la contaminación visual que dificulta la observación astronómica producida por la chatarra espacial y la cantidad de satélites, expertos aseguran que pueden llegar no sólo a no detectar a tiempo posibles impactos sino también que estos pueden ser originados por objetos que aún siendo más pequeños que los que extinguieron a los dinosaurios, aún así puedan generar un grave daño a la humanidad por las consecuencias del impacto.

Qué podría pasar si un asteroide llega a la Tierra según la NASA

Este artículo, además, expone que se ha infravalorado el tamaño de estos cráteres. Expertos de esta agencia espacial aseguran que un impacto de un asteroide podría causar una noche perpetua en nuestro planeta o un invierno nuclear que dificultaría la vida en la Tierra.