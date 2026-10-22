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El desgarrador homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio con un detalle especial

La periodista falleció el 26 de junio a los 54 años y los conductores de la ceremonia se tomaron un momento para dedicarle unas sentidas palabras. "Sus carcajadas traspasaban el micrófono. Ella está con nosotros", expresó Luis Novaresio.

Ernestina tenía 54 años.

Ernestina tenía 54 años.

La periodista Ernestina Pais fue homenajeada en los Martín Fierro de Radio 2026 a pocos meses de su trágica muerte. El evento organizado en el Goldcenter en Parque Norte fue conducido por Luis Novaresio y Luciana Rubinska, quienes se tomaron un momento para dedicarle unas palabras.

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El detalle especial del video tuvo la voz de Gastón Paul, su expareja: “Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”.

“No hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta de que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra. Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, agregó.

El clip terminó con imágenes de Pais riendo y la gente se paró a aplaudir. El conductor Novaresio reveló que los familiares de la periodista seguían en la ceremonia, completamente conmovidos por el hecho.

La Justicia dio por finalizada la causa por la muerte de Ernestina Pais

La fiscal de San Isidro, Carolina Asprella, cerró la investigación por la muerte de la periodista Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio en un cruce ferroviario de San Isidro. El expediente se había iniciado tras el choque entre una formación del Tren de la Costa y el auto en el que viajaba Pais, quien fue la única víctima fatal del accidente. Con la recepción de la última pericia accidentológica, la Justicia dio por finalizada la causa.

La investigación concluyó que la principal hipótesis sobre la muerte de la periodista es que se trató de un accidente ferroviario en San Isidro. Los resultados de los últimos peritajes descartaron fallas mecánicas en el vehículo y también la intervención de terceros, lo que llevó a la fiscal a cerrar la causa dos meses después del hecho. Estas pruebas se sumaron a las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y el análisis planimétrico.

El accidente fatal que le costó la vid a Ernestina Pais ocurrió el 26 de junio en San Isidro y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal. La filmación, de unos 30 segundos, muestra el descenso de las barreras y cómo un vehículo que circulaba en sentido contrario cruza en infracción antes del impacto. Minutos después, el auto de la conductora intenta atravesar el paso a nivel en diagonal, esquivando las vallas, y es embestido de lleno por el tren en el lado del conductor.

Tras el choque, el Honda City quedó desplazado hacia el costado derecho de la vía, con la periodista dentro del habitáculo. El paragolpes terminó en el extremo opuesto, reflejando la violencia de la colisión registrada en la secuencia.

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