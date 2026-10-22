El emotivo llamado que recibió Nico Vázquez de Sylvester Stallone: qué le dijo el creador de Rocky

El actor compartió el video del momento en el que le llegó la comunicación y escribió: "Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos".

El actor Nico Vázquez reveló a través de sus redes sociales que tuvo un momento único desde que interpreta a Rock y en el teatro: Sylvester Stallone lo videollamó y hablaron sobre la obra que protagoniza , la cual catalogó como la mejor adaptación que hicieron a su trabajo.

Nico Vázquez contó cómo escapó de la tragedia del derrumbe en Miami y qué lo ayudó a sanar

El artista compartió las imágenes del momento de la conversación y contó cómo fue el encuentro virtual, quien lo felicitó por el trabajo que realizaron. “Hace unas semanas viví algo que todavía me cuesta poner en palabras. Estaba descansando en mi casa y sonó el teléfono” , indicó.

“Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”, explicó.

La obra buscó tener el formato original y no irse a formatos musicales como hicieron otras producciones. “Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito ”, escribió Vázquez.

“Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre. Y pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos ”, cerró.

Nico Vázquez contó cómo escapó de la tragedia del derrumbe en Miami y qué lo ayudó a sanar

Durante una entrevista con Luis Ventura en el Teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky, Nico Vázquez relató cómo él y Gimena Accardi escaparon del edificio de Surfside antes del colapso de junio de 2021 y contó que volver años después le permitió agradecer por seguir con vida y empezar a sanar.

El actor recordó que volvían de cenar con Martín Bossi y que, al llegar al inmueble, ambos percibieron algo extraño antes de subir al ascensor desde el estacionamiento. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, encontraron humo y polvo, una escena que los desconcertó y los empujó a buscar una salida.

Vázquez y Accardi se hospedaban allí y acababan de volver de una cena con Martín Bossi cuando, al llegar al lobby, vieron humo y personas que corrían, por lo que salieron del inmueble y se alejaron hacia la calle en medio de la confusión, antes del colapso total de la estructura, que dejó un saldo de 98 muertos.

Aunque Gimena Accardi sufrió un golpe en la cabeza durante la huida y recibió atención médica, ambos pudieron salir por sus propios medios. Días después regresaron a la Argentina, aún afectados por lo vivido, mientras los rescatistas continuaban la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros del complejo residencial.