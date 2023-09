La historia de la Chilindrina del Chavo del 8, el personaje que trascendió generaciones

"Cuando yo pensé que la Chilindrina había absorbido la estructura de mi carrera, tenía que agradecer todo lo que había hecho por mi", comentó en C5N. A su vez, contó cómo le dio vida al personaje: "Yo doblaba una serie que se llama Los adorables sobrinos, y uno de ellos era pecoso, y la niña llevaba una muñeca con lentes, esas tres características me llevaron a armar el personaje", precisó.

"Yo hacía casi todos los personajes de Chespirito, la dama joven, la bruja, la vampiresa; y cuando me dijeron que iba a hacer la Chilindrina dije 'tiene que ser el contraste de lo que venía haciendo': me despinté totalmente, cejas, boca", amplió al respecto.

Sobre el rotundo éxito de la ficción mexicana, aseveró que es "increíble" el fenómeno ya que en muchos lugares se sigue transmitiendo como en Japón, China y España.

María Antonieta fue consultada si en el mundo actual, y en un contexto de incremento en la violencia infantil, acoso y maltrato hubiera tenido lugar la ficción de Roberto Gómez Bolaños, algo que la actriz no dudo en responder.

"Yo creo que si, a la gente desprotegida siempre la quiere mucho, las personas nos inclinamos por tener amor por la gente desprotegida, vivíamos en una vecindad que es lo mas pobre para vivir en México; sin embargo esos niños cayeron bien, fueron la ilusión que le creaba a la gente de amor por ellos, siempre hay lugar para personas así", se sinceró. Además, añadió: "Yo creo que todavía existen personas así, porque además de tener nada, son felices y disfrutan de la vida como si fueran ricos".

Respecto a algunas escenas de maltrato infantil, puso en contexto a la serie en relación a la época en la que fue hecha y explicó: "Cuando yo era chiquita, si los niños se portaban les daban una nalgada, y no por eso ninguno dejaba de querer a los padres, y sabían que era porque algo habían hecho mal, porque con palabras ellos no entendían".

Y por el contrario, subrayó: "Yo creo que si hubiera dejado un ejemplo malo o algo que la gente tenga que resentir, no hubiera triunfado , no hubiera sido tan famoso en todo Latinoamérica, la gente se le hacia gracioso la forma en que vivíamos, y no porque hacíamos algo malo, si no al contrario había mucho amor y mucho cariño en esa vecindad".

El conflicto con Chespirito por la Chilindrina

María Antonieta de las Nieves se disputó legalmente con Roberto Gómez Bolaños por hacer uso del personaje tiempo después a la serie. En torno al conflicto surgido, la actriz confesó: "Al chavo seguí amándolo siempre y lo voy a seguir amando y fue el único amor de la chilindrina".

"Con Chespirito tenía problemas porque el no quería hacer el programa del Chavo, ya se sentía grande, recordó que me llevaba 20 años de diferencia, nos veíamos iguales pero él no se sentía a gusto con brincar, saltar entrar al barril", explicó.

Allí fue cuando reveló la íntima charla que tuvo con Bolaños en la que le dijo: "Tu tienes razón, pero a mi me falta 20 años para llegar a como tu estas, y yo le he dado 20 años a la Chilindrina y la quiero seguir haciendo". Después advirtió que Roberto le dijo "búscate la forma de seguir haciéndola".

Sin embargo la relación empeoraría cuando se enteró que salió al aire de Televisa: "Lo que él no creyó es que yo llegara a la emisora (...) él no sabia que yo había hecho un piloto con toda la gente de Chespirito, yo le pedí permiso a Chespirito, y el piloto lo hice no bajo su supervisión, pero yo le enseñaba los scripts para que viera que no me este fusilando a ningún otro personaje", detalló.

La actriz amplió que todo salió como esperaba y que al director de Televisa le gustó, pero Chespirito enfureció al ver la Chilindrina al aire. "Dijo que yo no lo iba a poder hacer porque el registro estaba a su nombre y comprendo que, cuando lo registró no sabía que íbamos a hacer tan famosos, ni sabíamos que íbamos a darle vida a los personajes". Algo similar le pasó al actor que interpretó a Quico, quien liberó la batalla legal, intentando cambios de nombre en su personaje para poder seguir usándolo.

Finalmente, la actriz contó que tras una dura batalla en el Dominio Público de México le otorgaron los derechos, que hacía 20 años había registrado el hermano de Roberto Gómez Bolaños sin consultarle. En conclusión, De las Nieves presentó todas pruebas y la Justicia falló a su favor.