La fuerte denuncia de Camila Lattanzio de Gran Hermano contra su exnovio: "Me tiene encerrada"

“ Hola chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. Él fue el que me robó, está viniendo la Policía pero no me deja salir ”, llegó a expresar muy nerviosa la joven de Ituzaingó en una historia de Instagram.

Con la voz temblorosa, Camila comenzó contando: “Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”.

“Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa (de Gran Hermano) éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación. Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir. Yo había ido a buscar a mi celular que me desapareció de la nada y él me lo había robado”, contó.

Denuncia de Camila Lattanzio Instagram

A continuación, la exparticipante del reality de Telefe compartió una captura del perfil de su exnovio y escribió: “Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien”.

Algo que llamó la atención es que las historias fueron eliminadas a los pocos segundos, pero muchos usuario llegaron a hacer capturas y compartirlas en las distintas redes, demostrando gran preocupación por el estado de la joven.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.