La frustración de una profesora por el bajo nivel de sus alumnos: el relato que se hizo viral.

Con una clara expresión de decepción, la docente comenzó su reflexión visiblemente afectada: “Estoy entre decepcionada, triste y enfadada. No sabría definir bien mi sentimiento ahora mismo” . La causa de su malestar se encuentra en los resultados de los exámenes de Ciencias, donde, según relató, “por lo menos cuatro o cinco ceros” aparecieron en las calificaciones, a pesar de que llevaban tres meses de clases. “Llevamos tres meses dando materia y no saben nada”, confesó con desánimo, cuestionando el sistema educativo y sus métodos.

Para la profesora: “El problema lo tienen ellos, lo tengo yo, lo tiene el sistema educativo. ¿Dónde está el problema?”, reflexionó, señalando que los alumnos, al pasar de curso sin aprender lo necesario, llegan al Bachillerato con graves carencias. “Acabas 4.º de la ESO sin tener ni idea de matemáticas, porque esto es no tener ni idea de matemáticas. No hay base. No hay base”, destacó firmemente.

El video de la profesora frustrada por el bajo nivel de sus alumnos

La docente criticó las políticas educativas actuales, que favorecen la promoción automática. Según su experiencia, esta dinámica “ha hecho una bola” en la que los estudiantes llegan a etapas como el Bachillerato sin haber adquirido los conocimientos previos. “Lo importante ahora es que pasen, porque es lo que queda bien en las listas”, lamentó.

El clip generó todo tipo de comentarios en las redes sociales sobre la calidad educativa en España. Muchos usuarios, tanto estudiantes como profesores, compartieron sus propias experiencias, señalando problemas similares en sus respectivos centros educativos.