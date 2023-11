La expectativa de la gente ante el nuevo gobierno de Javier Milei

C5N conversó con pasajeros que esperaban el colectivo en Once y se encontró con una señora que espera al nuevo gobierno "con la mejor de las expectativas". "Tengo la esperanza de que cambie para todos los argentinos, ya se eligió ahora hay que apoyarlo. Que piense en los jubilados y en la seguridad, que es lo mas importante", dijo María de Lanús.

Por su parte, Norma de Lomas de Zamora, sostuvo que "el ajuste ya está", sobre todo se nota en Precios Justos. "Hoy compre carne de Precios Justos y está en las nubes", analizó.

"No sé si estoy esperanzada, tengo incertidumbre. No sabemos que va a pasar. Soy empleada doméstica, así que los que tienen trabajo... no sé que va a pasar. Yo me preocupo por los chicos, ¿qué pasa con la leche y con la harina? Son productos esenciales" haciendo referencia a lo caro que está todo.

Rocío que es peruana y vive en Argentina hace 30 años, señaló: "Se que va a haber ajustes, gane quien gane va a ver ajustes, hay que poner el lomo, para mi esta bien que haya ganado Milei, necesitábamos un cambio porque este gobierno no daba para más".

Y agregó: "Yo vine de Perú en el 94 por la misma situación que está pasando hoy. Hay que laburar. La gente que labura estamos acostumbrados, no nos va a chocar a muchos, pero a la gente que tiene chicos, obvio que le va a chocar porque están acostumbrados a que les den".

Milei ratificó el cierre del BCRA y confirman a Osvaldo Giordano en Anses y a Horacio Marín en YPF

El presidente electo Javier Milei ratificó hoy que su idea de cerrar el Banco Central "no es un asunto negociable" y confirmó las designaciones de Osvaldo Giordano al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de Horacio Marín como titular de YPF.

Por su parte, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y la designada canciller Diana Mondino coincidieron en que los ministros del Gabinete serán confirmados "a partir del 10 de diciembre", fecha prevista para el cambio de Gobierno. por el propio Milei.

"El economista Osvaldo Giordano será el titular de la Anses y el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF a partir del 10 de diciembre", se informó en la cuenta oficial de la oficina del Presidente electo en la plataforma X.

En el comunicado de la oficina de Milei se indicó también que "ante los falsos rumores difundidos, el cierre del Banco Central no es un asunto negociable" y anunció que Milei se preparaba para mantener "una comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol".

"La única información oficial sobre el futuro gobierno, encabezado por Javier Milei, es la publicada por este medio", insistieron desde la cuenta @OPEArg en X, luego de la jornada de ayer en la que hubo diferentes versiones sobre los posibles nombramientos.