La esposa de Aníbal Lotocki criticó las condiciones de detención de su marido: "Se caga de frío"

En tal sentido, agregó que "está estudiando sociología y también está haciendo un curso de computación. Así que se mantiene ocupado. A él le gusta mucho leer, entonces se lleva libros y se le pasa el tiempo, se le hace más llevadero". El médico se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario N°1 de Ezeiza.

En tanto, detalló sus visitas a Lotocki: "He ido con fiebre, enferma, de todas maneras. Yo tengo visitas dos veces por semana. Y a veces tres, dependiendo de la semana, con un día especial".

Por último, sostuvo que su pareja es inocente. "Por más de que el resto piense lo contrario, yo estoy convencida de que esto es así. Desde el primer momento en que yo lo conocí a él, desde principios de 2009 hasta hoy, siempre pensé lo mismo y sigo manteniendo lo mismo", manifestó.

"Ese es mi deseo y mi pensamiento, y sé en lo que me apoyo para pensarlo así. Sé que hay mucha gente que no lo cree así, que no lo ve así, pero esa es otra historia", concluyó en esta línea.