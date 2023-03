La Embajada argentina en el Vaticano prepara una celebración especial por los 10 años del Papa Francisco

En el marco del décimo aniversario del pontificado del papa Francisco , la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, señaló que, pese a que "el santo padre ha manifestado su voluntad de volver a la Argentina", esto no sucederá en los próximos meses . Además, prepara una celebración especial en la sede diplomática.

"Por otro lado, como en nuestras vidas, cuando alguien se va de casa, lo mejor que podemos hacer es no estar tan preocupados por si va a volver o no, sino transformarnos en la mejor versión de nosotros en el mientras tanto. Después, si vuelve, que nos encuentre siendo los mejores que seamos capaces", planteó Silva.

"Seamos la mejor Argentina que seamos capaces para que, si vuelve, el único problema sea que en el momento en el que vuelva a subir al avión piense 'qué bien lo hicieron, qué orgulloso me he sentido, cómo me cuesta ahora volver'", amplió.

Sin embargo, una visita del pontífice no podría darse al menos hasta noviembre, ya que el Papa no visita países a menos de seis meses de las elecciones.

La diplomática explicó que la Embajada "prepara un encuentro de embajadores de América Latina y del Caribe junto a la comunidad católica, estaremos compartiendo 10 años del papa latinoamericano en un evento que se llamará Celebremos juntos".

"A él le daba lo mismo diez años que ocho o que dos. Luego comprendió que era un símbolo para mucha gente, por lo que decidió salir a dar entrevistas y transmitir su mensaje", concluyó la embajadora.