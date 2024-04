La dramática historia de vida de un periodista de Rosario: abusos, suicidio y denuncias

El periodista Juan Pedro Aleart, conductor de un programa de Rosario, contó su desgarradora historia de vida en la que relató que su padre abusó de su hermana y su tío, de él y de su otro hermano . “Me ha costado mucho llegar hasta acá, he llorado mucho, me sentí un muerto en vida”, comentó.

“En lo que a mí respecta, luché por ella en todos estos años. Mis padres, médicos ambos, la medicaban. Busqué a un profesional para encontrar los verdaderos motivos de sus problemas, de su angustia. La sacamos, junto a mi hermano, de la casa que tan mal le hacía”, dijo sobre ella.

Debido a la presión de las denuncias, el hombre decidió suicidarse semanas atrás. “Te quiero decir Sofi que la película de terror se terminó. Que el monstruo decidió irse. Que ahora construyas tu vida con libertad. Sos libre. A volar, Sofi”, le dijo a cámara.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elTresTV/status/1780990850585047172&partner=&hide_thread=false El drama íntimo y familiar que Juan Pedro Aleart contó en vivo: una historia de abusos, denuncias y suicidio pic.twitter.com/UeLoMtek3y — elTresTV (@elTresTV) April 18, 2024

Luego, contó otra parte de su relato: “Mientras todo esto ocurría en mi casa, con padre violento y abusador, una madre víctima y cómplice, una casa en la que estaban naturalizados los abusos; un tío en quien yo confiaba y quien fue como mi padre, se aprovechó de la situación. Yo le tenía extrema confianza, pero abusó de mí y de mi hermano desde los seis en adelante. Cuando tenía 13 advertí lo que estaba pasando en mi casa y, se podrán imaginar, mis padres no hicieron nada”.

“Me llevó tiempo. Me llevó vida. He estado en una etapa de depresión muchos meses. Ha sido muy difícil hacer el noticiero durante todo este tiempo con todo eso dentro mío. Hacía De 12 a 14 con un nudo en la garganta, me encerraba en el camarín para llorar. Perdí el sentido de la vida, no tenía ganas de reír, de ir a fiestas”, agregó.

A pesar de que denunció a su tío, desde la Justicia de Santa Fe no avanzaron con la denuncia porque consideró que el hecho había prescripto.

“Me dijeron que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado, pero que estaba prescripto y que por lo tanto está libre. El Estado me reconoció que pasó, pero que no puede hacer nada”, dijo al borde de las lágrimas.

“Hay 17 casos como el mio que están esperando por una resolución de la Corte. Hay que terminar con esta mierda de la prescripción en el abuso y corrupción de menores” y luego agregó: “Quiero hablarle a los hombres abusados; aprendan de las mujeres, que son tan valientes para denunciar”.

"Para cerrar, les aclaro que todo lo que dije está en la Justicia. A ustedes, que están del otro lado de la pantalla, les quiero agradecer por todos estos años de afecto y cariño, me han hecho muy bien. Uno no elige vivir determinadas circunstancias. Yo no elegí tener un padre violento y abusador, tampoco elegí ser abusado ni tener una familia desalmada. Pero en algún momento la vida te da la oportunidad de enfrentar todo eso que pasó y ésta es la forma en la que yo elegí enfrentarlo. La vida es hermosa, pero también puede ser muy difícil y cruel. Pero siempre, en una circunstancia u otra, hay que ponerle muchas cucharadas de actitud a la vida", concluyó.