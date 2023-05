La despedida de Miguel Ángel Torrén a su hermano asesinado: "Ya bastante sufrimos todos"

"Hoy me toca despedir a mi gran hermano... Todos desearían tener a un hermano que dé la vida por uno y él así era. De chico me cuidaba y de grande también" , publicó Torrén en sus redes sociales sobre el asesinato de su hermano que tenía 42 años y que recibió varios disparos en su tórax y en el abdomen.

En su cuenta de Instagram, el defensor de Argentinos Juniors continuó: "Tenías virtudes y unas no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía 'yo no pude, pero vos sí'. Yo soy feliz con eso".

Por último, Torrén también destacó el cariño de su hermano hacia sus hijos. "Descansá en paz Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos", concluyó.

Despedida Miguel Ángel Torrén hermano La despedida de Miguel Ángel Torrén a su hermano asesinado. Instagram (@migueltorren)

El mensaje de Argentinos Juniors por la muerte del hermano de Miguel Ángel Torrén

A través de un comunicado en las redes sociales, el Bicho mostró su apoyo hacia Torrén y su familia después del asesinato de su hermano: "Desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors acompañamos a nuestro capitán, Miguel Torrén y su familia en este duro y difícil momento, ante la pérdida de su hermano. QEPD".