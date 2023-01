La Corte Suprema reconoció que la causa por la desaparición de Santiago Maldonado está abierta

Los magistrados rechazaron 2 recursos presentados por la familia del artesano por no haber sentencia definitiva.

La Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos presentados por la familia de Santiago Maldonado para que se investigue la muerte del artesano, por no dirigirse contra una sentencia definitiva en las instancias anteriores.

El hermano de la víctima, Sergio Maldonado , publicó en sus redes sociales que " Acaba de resolver la Corte Suprema" , y evaluó que "si bien no definió lo que nosotros pedimos, reconoce que la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado está abierta y debe continuar la investigación ".

El hermano del joven se refirió en esos términos a los recursos presentados por sus abogados: uno contra "la utilización en el expediente de las intervenciones telefónicas a la familia y entorno de Santiago", incluido el mismo Sergio, que el Ministerio Público Fiscal estima como prueba válida, y el otro contra "el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú", quien participó del operativo represivo que terminó con la muerte de Maldonado.

Los cuatro ministros, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, de la Corte consideraron que debía rechazar los pedidos de la familia Maldonado puesto que "el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

Tuit de Sergio Maldonado sobre el fallo de la Corte Suprema Redes Sociales

La Corte Suprema de Justicia sobre la causa por la desaparición de Santiago Maldonado Redes Sociales

A 5 años y 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado

La Corte Suprema consideró el rechazo de la queja de la familia de Santiago Maldonado al cumplirse 5 años y 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, en Cushamen, Chubut.

Maldonado formó parte en una protesta en el Pu Lof en Resistencia, en agosto de 2017 y desapareció por más de setenta días luego un operativo ilegal de Gendarmería.

Su hermano, Sergio, siempre sostuvo que se trató de una desaparición forzada y que "no se investigó la posibilidad de un abandono de persona o una voluntad criminal de los gendarmes", aunque las pericias no convalidaron su hipótesis sino que murió ahogado y que su cuerpo no fue manipulad