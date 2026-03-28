28 de marzo de 2026 Inicio
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Thomas Hobbes, filósofo: "La felicidad es un continuo progreso de los deseos y no la serenidad de una mente satisfecha"

Para el autor de Leviatán, la felicidad no es un refugio de calma ni una meta estática, sino una carrera dinámica donde alcanzar un objetivo solo sirve de impulso para perseguir el siguiente.

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Hobbs es condierado por muchos el padre de la filosofía política moderna por su obra Leviatán. 

Hobbs es condierado por muchos el padre de la filosofía política moderna por su obra Leviatán. 

  • Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, considerado uno de los pensadores más influyentes y uno de los fundadores de la filosofía política moderna.
  • La felicidad es movimiento, no es un estado estático de paz, sino la transición exitosa de un deseo a otro.
  • La naturaleza humana es inquieta; alcanzar una meta solo sirve de plataforma para la siguiente ambición.
  • Para Hobbes, la falta de deseos equivale a la muerte del espíritu y de la voluntad.

En la historia del pensamiento, la felicidad ha sido definida casi siempre como un estado de calma, paz o ausencia de perturbaciones. Sin embargo, para el filósofo inglés Thomas Hobbes, esa idea era una ilusión peligrosa. En su obra cumbre, Leviatán, sentenció: "La felicidad es un continuo progreso de los deseos, de un objeto a otro, donde la obtención del primero no es más que el camino hacia el siguiente".

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Para Hobbes, el ser humano es un motor de deseos que nunca se detiene. No existe tal cosa como una "meta final" o un estado de reposo absoluto; la vida es movimiento y, por lo tanto, la felicidad no es una llegada, sino el proceso de seguir deseando y alcanzando. Según su visión, una "mente satisfecha" y en total serenidad no sería alguien feliz, sino alguien cuya chispa vital se ha apagado.

felicidad

A diferencia de los estoicos, que buscaban eliminar el deseo para no sufrir, Hobbes creía que desear es vivir. Si dejamos de tener objetivos o ambiciones, perdemos el impulso que nos mantiene en movimiento. La felicidad, bajo esta óptica, es el éxito acumulativo: el placer de saber que somos capaces de obtener lo que queremos hoy y que tendremos los medios para obtener lo que queramos mañana.

Quién fue filósofo Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) fue uno de los filósofos políticos más influyentes de la modernidad. Testigo de las sangrientas guerras civiles en Inglaterra, desarrolló una visión profundamente realista —y para muchos, pesimista— de la condición humana. Es mundialmente famoso por su frase "el hombre es el lobo del hombre" (homo homini lupus).

Hobbes sostuvo que, en un estado de naturaleza sin leyes ni autoridad, los seres humanos viviríamos en una "guerra de todos contra todos". Para evitar este caos, propuso la creación del Contrato Social, donde los individuos ceden su libertad a un poder soberano absoluto (el Leviatán) a cambio de seguridad y orden. Su enfoque materialista y mecanicista sentó las bases de la ciencia política moderna.

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