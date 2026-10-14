Insólito: anunciaron a los Red Hot Chili Peppers en Rosario y la banda salió a desmentirlo en redes sociales

El supuesto anuncio del festival en junio de 2027 terminó siendo una fake news que involucró a la productora, al club Rosario Central y hasta a un banco, todos señalados tras la desmentida oficial en redes.

El anuncio del supuesto desembarco de los Red Hot Chili Peppers en Rosario para el Music Gol Festival 2027 generó un verdadero revuelo en redes sociales y hasta medios locales y nacionales replicaron la noticia. Tanta fue la repercusión que la productora Underdog, el club Rosario Central y un banco se sumaron a la difusión. Sin embargo, pocas horas después llegó la desmentida oficial por parte de la banda. " Sorry not us" , escribieron en el posteo.

Lo que parecía un sueño hecho realidad para los fanáticos de la banda californiana terminó en fake news y en un verdadero papelón internacional. El grupo de Anthony Kiedis, Flea, Hillel Slovak y Jack Irons fue incluida en el Line Up del Music Gol Festival para el 12 de junio de 2027 a llevarse a cabo en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Centra l.

El afiche publicado en redes sociales por la productora tenía a los Red Hot liderando la lista de artistas internacionales junto a Happy Mondays y The Human League. Además, ya estaban publicadas las fechas de la pre venta en una reconocida plataforma que incluía las promociones de una entidad bancaria para sus clientes.

La noticia del supuesto show en Rosario se viralizó rápidamente pero la ilusión se derrumbó con las desmentidas. Primero, el productor José Palazzo fue tajante: “Lo digo de nuevo y con elementos de prueba. No viene Red Hot a la Argentina en 2027. Es totalmente falso ”. Luego, la confirmación definitiva llegó desde la cuenta oficial de la banda, que comentó en el flyer: “ Perdón, nosotros no”, cerrando la polémica con un corazón rojo.

La situación expuso a los organizadores y abrió el debate en redes: ¿fue un papelón comunicacional por falta de chequeo o una estrategia de marketing fallida para instalar el festival en la agenda? Lo cierto es que la confusión terminó golpeando la credibilidad de los actores involucrados.

La visita de los Red Hot Chili Peppers en 2027 que terminó siendo una fake news

La verdad salió a la luz: una productora sin antecedentes, un anuncio de preventa fantasma y un papelón que terminó siendo tendencia. La banda no tiene giras previstas y se encuentra trabajando en un nuevo disco, mientras que la productora señalada, Underdog Entertainment, carece de antecedentes verificables en la industria local.

Tras las aclaraciones, la entidad bancaria involucrada, Banco Macro, eliminó su publicación y el club Rosario Central mantuvo el flyer sin pronunciarse, lo que alimentó las sospechas sobre la seriedad del anuncio.

El banco, al ver el revuelvo que se armó en redes sociales, salió con un comunicado fuerte para despegarse: "Banco Macro no organiza ni patrocina el festival Music Gol Festival ni a los artistas anunciados. Su participación se limitaba a ofrecer beneficios de preventa y financiación con sus tarjetas. La organización del evento, la confirmación de los artistas y el cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organización y su productora. La prioridad de Banco Macro es y será siempre cuidar a los clientes. Por eso, ante los hechos de público conocimiento hemos decidido no facilitar las cuotas en dicho festival, del cual no teníamos conocimiento alguno de dicha organización. Banco Macro canceló su participación del beneficio de cuotas previo a la preventa de tickets".