El plan de la Policía de Atlanta para evitar incidentes entre argentinos e ingleses Las autoridades de la ciudad norteamericana definieron un esquema de seguridad para prevenir actos de violencia en un partido que asoma caldeado por la rivalidad entre ambos países. Por Agregar C5N en









La Policía de Atlanta busca prevenir hechos de violencia entre hinchas argentinos e ingleses.

La Policía de Atlanta intentará mantener separados a los hinchas rivales en los bares de la ciudad mientras crecen los temores por la seguridad antes del choque entre la Selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Así, las autoridades designan bares y pubs exclusivamente para los seguidores de uno u otro equipo, en un intento por reducir el riesgo de violencia, tras tomar conciencia de que se trata de un partido potencialmente riesgoso debido a la rivalidad deportiva y política.

Sin embargo, aunque la Policía apuntará a mantener separados a los hinchas rivales fuera del Mercedes-Benz Stadium, no hay forma de hacerlo en el interior del recinto. Inglaterra y Argentina tienen asignadas sus propias cabeceras, pero se están vendiendo miles de entradas en el sitio oficial de reventa de la FIFA y en otras plataformas sin ningún control sobre quién las vende o quién las compra.

También se está desplegando personal policial adicional a medida que se tensa la rivalidad entre ambas parcialidades, que no tendrán ninguna separación en las tribunas y seguramente se mezclen en los pasillos del estadio.

El operativo de la Policía de Atlanta en la previa de Argentina - Inglaterra por el Mundial 2026 El Departamento de Policía de Atlanta prefirió no dar detalles sobre el operativo de seguridad, pero en un comunicado, un portavoz señaló: "Mientras Atlanta se prepara para albergar el próximo partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y recibe a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado su esquema de seguridad y orden público en toda la ciudad".