La bronca de un veterano de Malvinas luego de que el Gobierno le negara la entrada al acto oficial

Fabián Volonté fue uno de los tantos excombatientes que no pudo ingresar al evento encabezado por el presidente Javier Milei en Plaza San Martín. "Me dijeron que no estaba en la lista y no me dieron explicaciones", señaló.

"La verdad es que me molestó un poco, el año pasado estuve atrás del Presidente y ni tuve que estar anotado ni tener credenciales. Solo me presenté con mis medallas y DNI que acredita que soy veterano de guerra. Le di la mano", comentó, a la vez que narró cómo fue que se enteró que no iba a poder participar del evento.

"Me sorprendí ya por solo saber que estaba vallado. Me presenté y me dijeron que no estaba en la lista, yo le dije: 'No importa, este acto es para los caídos en Malvinas y los que estuvieron allá, merezco el lugar' No, me fue negada la entrada. Me molestó no estar en ese lugar", contó Volonté en diálogo con C5N.

Luego, lamentó haber viajado hasta allá y tener que presenciar el acto desde las inmediaciones: "Lo tuvimos que ver de afuera, ni siquiera verlo porque el audio no era coherente. No pudimos verlo al Presidente ni escuchar su discurso, el cual fue muy cortito para la epopeya que fue la recuperación de nuestro territorio nacional".

Fabián y sus compañeros de combate no solo atravesaron un pésimo momento ante las autoridades de Gobierno que les negaron participar del acto en su propio día, sino que nadie se acercó a contarles por qué habían tomado esa decisión.

"No hubo explicaciones. La lista había sido confeccionada por no sé quién y muchos nos quedamos afuera, no éramos solo cuatro. Nos encontramos con la sorpresa de no poder ingresar ni siquiera a 50, 60 metros de donde estaba la comitiva oficial. Ha pasado alguna que otra vez, pero esta la considero una causa nacional por fuera de la política", concluyó Volonté.