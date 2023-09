Juicio por Rafael Nahuel: se debilita la hipótesis del "enfrentamiento armado"

Tres especialistas en detección de restos de residuos de disparos de armas de fuego declararon esta semana ante el Tribunal Oral Federal de General Roca, en el marco del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel , y coincidieron en que la presencia de partículas compatibles con disparos de armas de fuego no implica necesariamente que esas personas hayan disparado.

La aclaración es sumamente importante, ya que las defensas de los prefectos se apoyan en la teoría del "enfrentamiento" con armas de fuego. Es decir, que miembros de la comunidad mapuche habrían disparado contra el grupo de albatros.

Al no haberse encontrado nunca ninguna arma de fuego ni rastros de municiones que no sean las de los prefectos, el único indicio en el cual se sostenía esta teoría era en los rastros de partículas compatibles con disparos encontrados durante la etapa de instrucción en las manos de Fausto Jones Huala y Lautaro González, y en una prenda de Rafael Nahuel. Ahora, los especialistas aclararon que eso no es una prueba de que hayan disparado.

Serquis mencionó especialmente que en distintos estudios se habla de la contaminación que existe en determinados lugares, como móviles policiales. También los expertos, ante preguntas concretas, explicaron que el hecho de que alguien que disparó luego le coloque esposas a otra persona, puede transferirle partículas. Y ante una gran cantidad de disparos en un ambiente, como sucedió en este hecho, las partículas quedan en el aire y pueden caer en otras personas que están en el lugar y no dispararon.

Para la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, ahora quedó más claro que la teoría del "enfrentamiento armado" no se verifica en la prueba recogida, y que lo que hubo fue una persecución disparando con munición letal a personas que escapaban arrojando piedras.

Por otro lado, el Tribunal dispuso que en las próximas semanas se hará una inspección ocular al lugar de los hechos con la presencia de las partes y los peritos.