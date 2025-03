Juicio por la muerte de Diego Maradona: dos médicos brindaron detalles clave

El testimonio de Colin Campbell Irigoyen sirvió para brindar más datos sobre lo ocurrido aquel mediodía. "Es vecino del barrio y lo llama la seguridad cuando le avisan que están buscando un médico para Maradona. Un testimonio neutral, que no tiene nada que ver con la situación que se juzga. Cuando llegó se encontró a Maradona tirado en la cama, con una enfermera sobre él haciéndole masaje cardíaco y a una persona de seguridad haciéndole respiración boca a boca. Lo clave es que el médico dice que la psiquiatra estaba parada al pie de la cama sin hacer absolutamente nada para tratar de reanimarlo", explicó el comunicador.

En tal sentido, el especialista en asuntos policiales de El Diario, detalló las palabras que brindó Campbell: "El médico describe que Maradona estaba frío, no había ningún signo vital y no había posibilidad de que lo que estaban haciendo le devolviera la vida. Según su entender llevaba dos horas muerto. De esta manera, empieza a desmentir parte de la defensa, los médicos dicen que se levantó, se desayunó, se fue a su habitación y poco después encontraron el cuerpo. Hay una cuestión que tiene que ver con el horario, que tiene que ver con que no lo monitorearon por mucho tiempo y lo encontraron muerto".

Qué dijo el médico que confirmó la muerte de Diego

Tras la presencia de Campbell Irigoyen, a la vivienda arribó una ambulancia con el doctor Juan Carlos Pinto, que fue la persona que constató oficialmente el fallecimiento de Maradona a las 13.15.

"Pinto cuenta que llegaron con un desfibrilador porque en la casa no había. Faltaban los elementos necesarios para una persona que tenía internación domiciliaria (...) Empezó a usar el desfibrilador, le inyectaron adrenalina y no hubo nada que hacer", contó el periodista Leo García.