Juicio por la muerte de Maradona: declaró el primer policía que vio el cuerpo, dijo "vi un bulto prominente"

El agente se desempeñaba en la dependencia policial de Villa La Ñata, perteneciente al barrio Dique Luján, aseguró: “Cuando ingresé al cuarto vi un bulto prominente, tapado con una sábana. Lo destapan y veo que es el cuerpo. Me causó una sorpresa enorme verlo así a Maradona”, admitió.

“Le vi el abdomen muy inflamado, estaba a punto de explotar. Tenía un pantalón de Gimnasia y una remera negra. No pensé nunca encontrarme con esa imagen”, confesó.

El agente había sido alertado por un superior que había algún "problema" en el lugar. “Cuando ingreso al barrio con mi auto, observo siete ambulancias más o menos. Llego a la tranquera lateral de la casa y una persona (Julio Coria, personal de seguridad) me hizo una seña diciendo: ‘Me parece que falleció’”, remarcó.

Luego agregó: “Cuando ingreso a la cocina, que estaba que estaba continua a la habitación, me encuentro a (Claudia) Villafañe, que me preguntó quién había llamado a la policía. Mientras hablaba con ella, me asomo y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”, recordó.

“Eso me hizo suponer que había alguien muerto. Ahí explico que había que preservar el lugar y le aviso a la fiscal. Hice un perímetro de seguridad y me quedé en la casa para que nadie entrara a la habitación”, fue parte de su relato.

“En la casa estaban Coria, Claudia Villafañe, Jana Maradona y otros familiares que no recuerdo quiénes eran. Había dos sobrinos”, agregó Farías.

Contó que una vez que llegó el personal de pericias, empezó a “tomar apuntes a mano”. “Una directiva era que nadie usara celulares para que no se filtrara ninguna imagen que fuera negativa para la instrucción”, explicó.

“La habitación era normal. No recuerdo elementos médicos. No vi sueros, tampoco instrumentación. A las 17.30 se levantó el cuerpo y se lo trasladado a la morguera. A 17.50 se le hizo entrega de la casa a Gianinna para resguardo”.

“La casa tenía una condición regular de higiene. Había desorden, pero típico de una casa. Vi que el calzado de Diego estaba al pie de la cama y unos platos con sandwiches de miga en la mesa de luz”, concluyó.

Finalizó la segunda audiencia por la muerte de Maradona

En la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, declararon además otros dos compañeros de Lucas Farías: Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza, de la departamental de Tigre. Borge era el jefe de la Estación de la Policía Departamental Tigre y Mendoza subcomisario.

Además, los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach desestimaron solicitudes de nulidades planteadas por los fiscales y por la querella sobre la pericia cardiológica del exfutbolista. Se incorporaron a la causa ese estudio cardiológico, una pericia psiquiátrica y otro análisis psicológicos.