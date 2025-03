El dolor de Diego Maradona Jr: "A mi padre lo mataron, así de claro"

El hijo del astro argentino apuntó desde España contra el cuerpo médico al asegurar que "no lo atendieron bien" y "no hicieron nada para salvarlo". "Capaz que después de tantos años de negocios y robarle plata les servía más muerto", analizó.

Ante la consulta por cuáles son las mayores preocupaciones que atraviesa en medio del proceso legal, Diego Jr. fue contundente: “Lo que más me duele es que lo mataron. O sea, así de claro, no lo no lo atendieron bien, no hicieron nada para salvarlo y si lo hubiesen atendido bien en este momento podía estar él acá sentado”