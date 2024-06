Interpol de Paraguay comenzó la búsqueda de Loan de manera voluntaria ante el silencio del Gobierno argentino

Al cumplirse 12 días de la desaparición de Loan Danilo Peña , el menor de 5 años oriundo de la provincia de Corrientes, Interpol de Paraguay se sumó a la búsqueda por motu propio ya que no recibió una solicitud oficial por parte del Gobierno argentino y comenzó a difundir en las últimas horas una imagen con los datos del niño.

Sobre el trabajo de difusión que se está realizando especificó: "Dentro de las distintas direcciones de Policía ya tienen el flyer. Tenemos oficinas externas ubicadas en las cabeceras departamentales principales ya tienen la información".

Búsqueda de Loan

Además, aclaró que la decisión de sumarse a las tareas de rastreo del menor se inició "sin comunicación con el gobierno de Argentina".

En ese sentido, se refirió a la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de no viajar al país vecino pese a que la principal hipótesis que maneja la Justicia Federal vincula la desaparición del niño con una posible operación de trata de personas. "No sabría decir. Más bien es una pregunta que creería que los estamentos gubernamentales de su país podrían contestar", advirtió.

Bullrich viajó a Corrientes y se reunió con el gobernador Valdés.

Caso Loan: las principales pistas que siguen los fiscales en la investigación

En una conferencia de prensa, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo precisaron los elementos analizados en la investigación tras la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio. "Efectivamente se encontró una zapatilla de Loan a tres kilómetros de la casa de su abuela pero fue colocada. El niño nunca llegó hasta allí. Esto se relaciona con una alteración clara de la escena del hecho", advirtieron.

En tal sentido, precisaron que se considera el estudio de comunicaciones con teléfonos celulares, aunque no detallaron los elementos encontrados: "Se avanzó con el entrecruzamiento de llamadas y el análisis de teléfonos secuestrados, tenemos material importante pero no lo vamos a develar. No descartamos ninguna hipótesis del caso. Entrevistamos a todos los que estuvieron en el almuerzo".

En tanto, detallaron la reconstrucción que se realizó sobre el hecho. "Se hizo todo el recorrido. Con las manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. La dirección que tomó era hacia la casa de la abuela y además, situándonos hacia el lado izquierdo, existía un alambrado y en sentido recto existía un monte. El trabajo de los perros de rastreo es muy importante", explicaron.

En tanto, detallaron otras medidas que se tomaron con el objetivo de encontrar al niño. "Se realizaron múltiples diligencias, como allanamientos y secuestros de elementos. Se activaron las alertas desde el primer momento. Se tomaron todas las líneas investigativas y nos abocamos a la búsqueda del niño. Tenemos material probatorio que está incorporado al legajo", manifestaron.