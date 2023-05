Inquietante: científicos revelaron por qué rememoramos nuestra vida antes de morir

Esta situación se refiere a un presunto mecanismo biológico, aunque los científicos deben aclarar completamente lo ocurrido con estos sucesos, que se relacionan entre sí y provienen de personas de diferentes contextos culturales.

La revista Proceedings of the Nacional Academy of Science publicó el estudio de los investigadores de la Universidad de Michigan en el que encontraron indicios de repuntes en la actividad del cerebro vinculadas con la consciencia en dos personas moribundas.

La autora principal de este análisis, Jimo Borjigin, destacó en diálogo con la agencia AFP que esta investigación se diferencia con respecto a otras debido a que está detallada de una forma "nunca antes vista". El laboratorio de Borjigin se dedica a entender las bases neurológicas de la consciencia.

En el estudio, el equipo revisó los antecedentes de cuatro personas que fallecieron de paros cardíacos cuando eran monitoreados por un electroencefalograma. Todos ellos entraron en coma y se les sacó el soporte vital después de que se haya detectado que estaban más allá de la asistencia médica.

Una vez retirados los ventiladores, se incrementó la frecuencia cardíaca de las ondas cerebrales en la frecuencia gamma, que se trata de la actividad del cerebro más rápida, relacionada con la consciencia de dos de los cuatro pacientes, que era una mujer de 24 años y otra de 77.

Otros estudios también hallaron picos de ondas gamma en algunas personas que estaban por fallecer, como uno llevado a cabo en 2022 en una mujer de 87 años que falleció luego de caerse.

Los investigadores examinaron con mayor profundidad qué partes del cerebro se iluminaban, con la actividad en la "zona caliente cortical posterior", que está formada por los lóbulos temporal, parietal y occipital, vinculada a las modificaciones de conciencia.

"Si está parte del cerebro se ilumina, eso significa que el paciente está viendo algo, puede escuchar algo, y puede sentir sensaciones fuera del cuerpo", expresó Borjigin sobre el hecho, mientras que también añadió que la zona estaba "muy activa".

En tanto, la principal autora de este examen resaltó que se supervisó la actividad del corazón y cerebral en todo momento en las últimas dos horas de los pacientes para fortalecer el estudio.

Si bien no está claro el motivo por el cual dos de los pacientes transcurrieron por estos signos potenciales de "consciencia encubierta" y los otros dos no, Borjigin cree que las convulsiones podrían, de alguna forma, haber preparado a los cerebros.

Por otro lado, los autores del estudio advirtieron que por el tamaño chico del análisis, rechazan realizar grandes inferencias con el examen. Tampoco se pudo confirmar que las personas que fallecieron hayan tenido visiones debido a que murieron.

Borjigin, próximamente, pretende simular experiencias cercanas a la muerte mientras el paciente es monitoreado con condiciones de laboratorio, en búsqueda de recopilar información de cientos de personas más, lo que incrementaría la chance de que algunos sobrevivan.