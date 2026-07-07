Tras la victoria ante Egipto, Lionel Scaloni reveló el apodo que le pusieron los jugadores: "Me dicen..." El director técnico de la Selección argentina contó una anécdota que se vivió en el vestuario luego del partido ante el equipo egipcio y sorprendió a los presentes en la conferencia de prensa. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni reveló el divertido apodo que le pusieron en el vestuario.

Luego de la histórica victoria ante Egipto en el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni no ocultó su felicidad y mostró su lado más humano al emocionarse hasta las lágrimas. Es por esto que, según reveló, los jugadores de la Selección argentina decidieron apodarlo de una manera especial.

Fue durante la conferencia de prensa que el DT de la Albiceleste contó, bajo la atenta mirada de los periodistas, cómo lo llamaron los jugadores luego de la victoria ante el conjunto egipcio.

"Hoy sí te emocionaste", fue el comentario de un cronista que activó las sentidas palabras del entrenador. "Siempre me emociono, pasa que a veces salen las lágrimas y a veces no", reconoció. Luego reveló lo que pasó puertas adentro: "Salieron en el vestuario las lágrimas. Me dicen 'La Llorona', pero no me importa", afirmó respecto al apodo que la Scaloneta le asignó.

"Los chicos ya me dicen la llorona"



Lionel Scaloni aclaró que "a veces salen las lágirmas" de emoción, reveló el apodo que le pusieron los jugadores y remarcó: "Para los que jugamos 20 años, volver a sentir lo de hoy es increíble".#Mundial2026pic.twitter.com/HZA7F2bEHn — Corta (@somoscorta) July 7, 2026 Minutos más tarde, Scaloni contó la charla que tuvo con el equipo y el ejemplo que deben seguir si piensan en rendirse. "Lo de Leo (Messi), les dije… Sobre todo para los del futuro, los que están en el banco y lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo, es algo maravilloso. Porque podría haberse quedado en el penal errado y la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina", expresó.

Lionel Scaloni y las palabras que se hicieron virales El agónico triunfo de la Selección argentina fue emocionante y el director técnico Lionel Scaloni lo vivió a flor de piel. En este contexto, dio sus primeras palabras ante la prensa y, visiblemente emocional y sin voz, destacó el trabajo de los jugadores: "Estoy muy emocionado".