En Vivo
7 de julio de 2026 Inicio

Tras la victoria ante Egipto, Lionel Scaloni reveló el apodo que le pusieron los jugadores: "Me dicen..."

El director técnico de la Selección argentina contó una anécdota que se vivió en el vestuario luego del partido ante el equipo egipcio y sorprendió a los presentes en la conferencia de prensa.

Por
Lionel Scaloni reveló el divertido apodo que le pusieron en el vestuario.

Lionel Scaloni reveló el divertido apodo que le pusieron en el vestuario.

Luego de la histórica victoria ante Egipto en el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni no ocultó su felicidad y mostró su lado más humano al emocionarse hasta las lágrimas. Es por esto que, según reveló, los jugadores de la Selección argentina decidieron apodarlo de una manera especial.

Argentina derrotó a Egipto y se metió en cuartos del Mundial 2026.
Te puede interesar:

Con el triunfo de Argentina, así quedan los cruces de cuartos de final

Fue durante la conferencia de prensa que el DT de la Albiceleste contó, bajo la atenta mirada de los periodistas, cómo lo llamaron los jugadores luego de la victoria ante el conjunto egipcio.

"Hoy sí te emocionaste", fue el comentario de un cronista que activó las sentidas palabras del entrenador. "Siempre me emociono, pasa que a veces salen las lágrimas y a veces no", reconoció. Luego reveló lo que pasó puertas adentro: "Salieron en el vestuario las lágrimas. Me dicen 'La Llorona', pero no me importa", afirmó respecto al apodo que la Scaloneta le asignó.

Minutos más tarde, Scaloni contó la charla que tuvo con el equipo y el ejemplo que deben seguir si piensan en rendirse. "Lo de Leo (Messi), les dije… Sobre todo para los del futuro, los que están en el banco y lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo, es algo maravilloso. Porque podría haberse quedado en el penal errado y la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina", expresó.

Lionel Scaloni y las palabras que se hicieron virales

El agónico triunfo de la Selección argentina fue emocionante y el director técnico Lionel Scaloni lo vivió a flor de piel. En este contexto, dio sus primeras palabras ante la prensa y, visiblemente emocional y sin voz, destacó el trabajo de los jugadores: "Estoy muy emocionado".

Al igual que los jugadores, que rompieron en llanto demostrando la tensión con la que vivieron el partido, Scaloni también lloró y frente al cronista destacó la entrega de sus dirigidos. "Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano!", expresó casi sin voz. "Ya está, me tengo que ir", declaró antes de abandonar el móvil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tini y un mensaje de amor para De Paul.

Qué le dijo Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina: "Amor..."

Cristian Cuti Romero fue el autor del descuento para Argentina ante Egipto. 

Cuti Romero dejó un contundente mensaje tras la clasificación de Argentina: "Jamás pero jamás duden"

Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, figuras del Mundial 2026.

Con el gol de Messi ante Egipto, así está la tabla de goleadores del Mundial

Martínez se lamentó por los dos goles de Egipto.

El desopilante mensaje del Dibu Martínez tras el triunfo ante Egipto: "Es lo que pasamos todo, ¿no?"

La esotérica intención de Camilota para que gane la Scaloneta en el Mundial 2026.

El gesto de Camilota de Gran Hermano que se hizo viral en el Mundial 2026

Miles de fanáticos colmaron las calles en Bangladesh para celebrar el triunfo ante Egipto.
play

Gritos y locura: así se festejó en Bangladesh el triunfo de la Selección ante Egipto

últimas noticias

Denunciaron por abusos al cardenal López Romero. 

Un cardenal español fue denunciado por abuso y lo apartaron de sus funciones

Hace 3 minutos
Así quedó el Wolskwagen blanco que fue chocado por una camioneta en plena Panamericana.

Insólito accidente en Panamericana: un auto circulaba marcha atrás en medio de los festejos por la Selección y causó un violento choque

Hace 32 minutos
Tini y un mensaje de amor para De Paul.

Qué le dijo Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina: "Amor..."

Hace 55 minutos
Axel Muñoz volvió a atacar estando en libertad condiconal. 

Indignación en San Juan: lo condenaron por abuso, quedó libre y volvió a atacar a la misma víctima

Hace 58 minutos
Mirtha Legrand, la diva argentina, contó que se emocionó tras el triunfo de la Selección argentina. 

Mirtha Legrand llamó a la mamá de Messi tras la clasificación de Argentina: "Lloré de emoción"

Hace 1 hora