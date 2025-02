Incendios en Epuyén y El Bolsón: confirman que fueron intencionales

Las tareas fueron realizadas por la División Investigación de Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos y en el informe mencionaron que las llamas se originaron en la parte trasera de la Escuela N°9 Mariano Moreno. Además, encontraron evidencias de intervención humana reciente.

Los especialistas y los perros de guardia detectaron la presencia de sustancias acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de que el incendio fue provocado de manera intencional.

En ese contexto, el gobernador chubutense había adelantado que “se encontró material acelerante, que es combustible, y también está confirmado desde el día uno, aunque el peritaje recién lo confirmó oficialmente la semana pasada, que el atentado en la estancia Amancay con bombas molotov fue claramente intencional”.

“Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que, minutos antes, un delincuente intenta desatar otro incendio en la región, prendiendo fuego los tendidos eléctricos”, continuó el gobernador de Chubut, Torres, en sus redes sociales.

Y dejó en claro que “no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra cada uno de estos delincuentes, hasta que terminen todos presos, que es donde tienen que estar”.

Por otro lado, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó mediante un mensaje en sus redes que las llamas que afectan a localidad de El Bolsón también fueron producidas de manera intencional.

“La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego. En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio”, detalló en su cuenta de X.

Y agregó: “Tenemos ya la certeza de que el incendio fue intencional. Personal de la Policía de Río Negro, junto con el fiscal y peritos, pudieron encontrar los tres lugares donde se inició el fuego, y en uno de esos lugares encontraron botellas que serán peritadas para ver qué es lo que se puede encontrar y que sirva para la investigación y el esclarecimiento del hecho”.

Máxima preocupación por los incendios en El Bolsón

Por el incendio que se desató en las últimas horas en la localidad rionegrina El Bolsón un hombre murió y unos 800 turistas fueron evacuados. Por el momento ya arrasó con poco más de 2.000 hectáreas y los vecinos están viviendo momentos de máxima preocupación.

“Se están viviendo momentos muy complicados, sobre todo el jueves cuando inició el incendio en la zona de Wharton, yo me dirigí al lugar a poco tiempo de iniciado el fuego, pero cuando estoy llegando me avisan que empezaron a evacuar a las personas que esta nuestra chacra, entonces sin pensarlo me volví”, relató Francisco, vecino de la zona de Mallín Ahogado en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

El mismo hombre aseguró que las llamas eran “de 20 metros, por lo que no pudimos acceder a nuestro campo, teníamos la tranquera cerrada y estaban los animales todo ahí adentro que corrían riesgo, así que llegamos a abrir el candado y nos tuvimos que evacuar y los animales salieron solos”.

“No solo ese día hubo distintos focos, sino que eran 3 focos en simultáneo en el mismo lugar, además, ese día que los bomberos habían estado trabajando en otros dos lugares donde también había habido incendios intencionales y estuvieron trabajando durante 3 horas”, agregó.