Qué conductora de Telefe se enfureció por no estar nominada a los Martín Fierro: "Es injusto"

Luego de que anunciaran a los ternados a los premios de la televisión, hubo quejas desde un programa: "Creo que me lo van a dar post portem".

La actriz Georgina Barbarossa estalló contra las nominaciones a los Martín Fierro 2025 que fueron presentados en Telefe y no tuvo piedad para disparar en contra de Luis Ventura y APTRA, ya que está al frente de A la Barbarossa desde hace tiempo: "Creo que me lo merezco, nunca tuve uno como conductora, es insólito e injusto".

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.
Si bien aparecieron personas que integran su panel como Pía Shaw por su labor en el programa A la Barbarossa, no hubo una nominación a la conducción, ya que para ese puesto quedaron nominadas Juana Viale, Wanda Nara, Verónica Lozano, Susana Giménez, Mariana Fabbiani y Pamela David.

"Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje. Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar”, agregó.

"Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa.. estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada", disparó sin filtros.

Por último, concluyó: “Voy a ir porque está nominado el programa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año". A lo que Ventura contestó: "No puedo hacer un rubro con 25 candidatos. Me parece perfecto que defienda su huerta, para eso la trabaja y fogonea, pero es entendible".

