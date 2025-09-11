Qué conductora de Telefe se enfureció por no estar nominada a los Martín Fierro: "Es injusto"

La actriz Georgina Barbarossa estalló contra las nominaciones a los Martín Fierro 2025 que fueron presentados en Telefe y no tuvo piedad para disparar en contra de Luis Ventura y APTRA, ya que está al frente de A la Barbarossa desde hace tiempo: "Creo que me lo merezco, nunca tuve uno como conductora, es insólito e injusto".
Si bien aparecieron personas que integran su panel como Pía Shaw por su labor en el programa A la Barbarossa, no hubo una nominación a la conducción, ya que para ese puesto quedaron nominadas Juana Viale, Wanda Nara, Verónica Lozano, Susana Giménez, Mariana Fabbiani y Pamela David.
"Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje. Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar”, agregó.
"Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa.. estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada", disparó sin filtros.
Por último, concluyó: “Voy a ir porque está nominado el programa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año". A lo que Ventura contestó: "No puedo hacer un rubro con 25 candidatos. Me parece perfecto que defienda su huerta, para eso la trabaja y fogonea, pero es entendible".