Tragedia en la Ruta 11: un matrimonio y su bebé murieron al chocar de frente con una camioneta El accidente ocurrió a la altura de Florencia, Santa Fe. La pareja viajaba en moto con el menor cuando impactaron de frente contra una Chevrolet S-10. Los tres fallecieron en el acto, mientras que los ocupantes del otro vehículo resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local. Por Agregar C5N en









Kilómetro 923 de la Ruta Nacional 11, Florencia (Santa Fe).

Un matrimonio y su bebé, que viajaban en una moto, murieron tras impactar de frente contra una camioneta Chevrolet S-10 en la Ruta 11 a la altura de Florencia, Santa Fe. Los tres fallecieron en el acto, mientras que los ocupantes del otro vehículo resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local.

El fatal accidente ocurrió en la noche del domingo 11 de octubre en el kilómetro 923 de la Ruta Nacional. Según el medio local El Litoral, el conductor de la moto fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años y viajaba junto a su pareja y un bebé.

Los efectivos de la Policía encontraron los cuerpos muertos más allá del terraplén ubicado sobre el margen este de la ruta, adonde quedaron tras el impacto.

Mientras que los ocupantes de la Chevrolet S-10 blanca, Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años y su esposa Marta Vera de 59, sufrieron lesiones y fueron derivados al SAMCO de Florencia para recibir asistencia médica.

Peritaje e investigación del choque De acuerdo con el informe policial, la Ruta 11 se encontraba en buen estado y con demarcación visible al momento del accidente, ocurrido de noche. La camioneta Chevrolet S-10 avanzaba en dirección norte-sur, mientras que la moto lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún deben esclarecerse, ambos vehículos impactaron de frente: la moto terminó más allá del terraplén este, orientada hacia el noroeste, y la camioneta quedó volcada sobre su lateral derecho dentro de una zanja.

Ante la gravedad del siniestro, se convocó a la División Científico Forense de Las Toscas, que relevó la escena, fotografió las posiciones finales y recolectó pruebas con testigos presentes. La investigación todavía no determinó qué maniobra originó la colisión ni atribuyó responsabilidades. La causa fue caratulada como “triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito” y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Las Toscas, que deberá reconstruir la mecánica del choque y definir las eventuales responsabilidades penales.