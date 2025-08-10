Horror en Neuquén: un niño de dos años murió asfixiado por un caramelo

Un niño de dos años murió en Loncopué asfixiado por un caramelo, lo que conmocionó a esa localidad de Neuquén y llevó a que se suspendan distintas actividades. El menor ya fue velado y despedido por sus familiares.
El hecho se produjo en la localidad de Loncopué, cuando el menor sufrió complicaciones para respirar y falleció pese a ser asistido por unos médicos.
El hecho se produjo cuando el niño, llamado Thiago Ismael Jara, fue asistido en un hospital local después de sufrir una asfixia por caramelo. No obstante, según consignó LMNeuquén, luego fue trasladado hacia el Hospital de Zapala debido a que se había agravado el estado clínico.
En tal sentido, los integrantes de la Comisaría 26 de Loncopué formaron parte del operativo para agilizar el traslado de la ambulancia que transportó al niño, quien finalmente falleció pese a los trabajos de los médicos y enfermeros.
En tanto, el intendente Daniel Soto junto a otras autoridades locales emitieron un comunicado en el que lamentaron el suceso: "Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de Thiaguito brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso".
Por su parte, los pastores Fernando Huentén y María Quezada suspendieron las actividades en la Iglesia Biblia Abierta en señal de duelo para respaldar a la familia.
