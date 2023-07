Horror en Córdoba: apareció muerto el adolescente buscado en Laboulaye

Marcha por Cecilia Strzyzowski: la mamá remarcó que "la justicia no debe ser un privilegio"

El hallazgo se produjo el domingo a la tarde y la principal hipótesis de la policía local es que se trataría de un homicidio y el presunto autor del crimen sería otro menor, de acuerdo a la información que trascendió en el medio cordobés El Doce.

Según los primeros detalles de la investigación, el cuerpo del menor se encontró a 100 metros del establecimiento secundario al que asistía Joaquín, el colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”.

Cuando pasaron lista en clase el joven no respondió pero la bicicleta estaba estacionada a metros del edificio educativo, por lo que se busca un móvil en un contexto de violencia entre pares. Mientras sus compañeros no pudieron aportar si el menor ingresó o no el jueves a la escuela.