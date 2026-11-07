Luto en la moda: murió una modelo en un accidente de tránsito en Santiago del Estero El siniestro ocurrió entre una moto, donde viajaba la joven con un acompañante, y un camión. A pesar de recibir atención médica, la mujer falleció en el hospital de Añatuya. Por Agregar C5N en









Se trata de Kiara Seifer.

Una joven modelo de 18 años murió en un accidente de tránsito en la provincia de Santiago del Estero. Se trata de Kiara Seifer, que viajaba con una amiga en una moto, que cochó contra un camión en la Ruta Nacional 34.

Según informaron medios locales, el choque ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del sábado en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda. Dos jóvenes viajaban en una moto Honda XR de 150 cc, circulaban por la Boulevard República cuando intentaron cruzar la ruta.

Los primeros informes acreditan que la moto chocó contra un camión Iveco Sway, en el que viajaba únicamente el conductor, oriundo de Tucumán.

Por el fuerte choque, las dos jóvenes sufieron graves lesiones y fueron trasladadas al hospital de Añatuya. Una de ellas ingresó inconsciente. Sin embargo, horas más tarde los médicos informaron el fallecimiento de Seifer.