Heroico: un policía de la Ciudad salvó la vida de un bebé en 90 segundos

"La señora se encontraba postrada en una cama y un señor tenía al bebé envuelto en una sábana, gritando que no respiraba. Tratamos de ver si tenía signos vitales, vimos que no respiraba y empezamos a hacerle masajes en el tórax con pequeñas compresiones en el pecho para no generarle alguna lesión", relató a C5N el oficial Raúl Lecce.

"Fue algo muy lindo, muy extraño. No pasa siempre pero fue muy gratificante para nosotros. Gracias a Dios tuvimos un equipo de trabajo que se portó muy profesional y pudimos salvarle la vida. En el momento que sentimos la respiración fue lo mejor del mundo, porque se nos venía el mundo abajo", recordó.

"La mamá estaba muy contenta y me agradeció. Fue algo muy lindo, para los tres fue una experiencia muy linda. Se me pasó por la cabeza mi hijo. No nos rendimos porque nos pusimos en el lugar de la madre, del padre, y quisimos darle una oportunidad a esa criatura", concluyó el oficial.