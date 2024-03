Hallaron el auto con el que dejaron la amenaza a Di María: investigan si fueron hinchas de Newell's

Hallaron el auto con el que dejaron la amenaza a Ángel Di María. Si bien no se descarta que tenga que ver con el narcotráfico, las hipótesis se apoyan en que podría tratarse de algo puramente futbolístico.

Llegaron a dicho hallazgo gracias al aporte de las cámaras del monitoreo de seguridad de Funes. Cabe destacar que el vehículo estaba en estado de abandono y sin patente y fue el mismo utilizado para provocar amenazas en una estación de servicio.

En cuanto a la investigación, quien figura como el dueño del automóvil ya fue notificado. Paralelamente se está rastreando si se encuentran huellas dactilares del hombre y la mujer que lo manejaban.

Ángel Di María Argentina Costa Rica Amenazaron al futbolista. X (@SC_ESPN)

El escalofriante mensaje decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro (Gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

El jugador había manifestado sus ganas de volver a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores. La cúpula de Newell's tiene vínculos con Los Monos, por lo cual se entiende que la amenaza podría tener un tinte futbolístico.

El mensaje del country Miraflores ante las amenazas de Di María

El responsable de la seguridad del barrio privado Miraflores compartió un comunicado en el que detalló cómo se dieron las acciones y aseguró que se escucharon cuatro disparos.