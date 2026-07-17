Peligra la final del Mundial 2026 por la calidad del aire: qué niveles obligarían a suspenderla

Faltan dos días para la final del Mundial 2026 y la expectativa por conocer al nuevo campeón crece día a día. Sin embargo, existe una posibilidad de que el partido se posponga o se suspenda y todo tiene que ver con el humo de los incendios forestales en Canadá y la calidad del aire que afecta a Nueva York por su cercanía. ¿Qué niveles cancelarían el encuentro?
El partido se jugará en Nueva Jersey el domingo a las 16 horario argentino. Pero el avance del humo, originado en más de 800 incendios activos en Canadá, afectaron a ciudades del norte y noreste estadounidense. Por eso, Nueva York presenta niveles considerados como “peligrosos” e “insalubres”, según organismos oficiales.
Las imágenes de la ciudad muestran cómo se encuentra el cielo y eso afecta al aire. Pero, por el momento, la FIFA ni nadie habla de suspender el partido. Lo que sí, las autoridades sanitarias mostraron preocupación.
Existe un índice llamado AQI, que significa Air Quality Index, que tiene la respuesta a lo que pase porque marca los niveles de contaminación. Las autoridades advirtieron por la calidad de aire, que limita el esfuerzo físico al aire libre, especialmente para quienes tienen precauciones patológicas respiratorias.
El desarrollo no depende de la visibilidad ni del olor a humo, sino de los valores del AQI. Cuando el parámetro sobrepasa ciertos umbrales, se considera poco apto para la actividad física. Durante el jueves se vivió como “peligrosa” y esto genera un interrogante.
En qué niveles podría suspenderse la final del Mundial 2026
- 100 puntos: se incrementan las pausas de hidratación
- 150: se exige oxígeno en el área técnica
- 180: se estudia posponer el partido
- 200: suspensión del partido
Cuál sería la solución a la contaminación del aire en la previa de la final del Mundial 2026
Lo que esperanza a los organizadores es la lluvia intensa que se espera para el sábado y el avance de un frente frío para el domingo. Los elementos contribuirían a disipar el humo que afecta a la región. Pero los expertos también aseguraron que el viento también puede ayudar.