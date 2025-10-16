16 de octubre de 2025 Inicio
Habló la directora del colegio al que asiste el alumno que se disfrazó de una mujer abusada

La autoridad reconoció que se encuentran "conmocionados" y adelantó que mantendrá charlas con los responsables. Asimismo aseguró que intensificarán encuentros de Educación Sexual Integral dentro de la institución.

La directora del instituto de Bell Ville repudió la actitud del alumno.

La comunidad educativa continúa bajo conmoción por el aberrante video que muestra a un alumno de IPET 267 de Córdoba disfrazado de una mujer violada en su viaje de egresados en Bariloche.

La directora del establecimiento, Cecilia Miatelo, se mostró consternada por el hecho y comentó: “Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Es un hecho profundamente lamentable que no representa el trabajo que se lleva adelante en la institución”.

En diálogo con Cadena 3, indicó que lo sucedido con el curso, a pesar de ser una actividad privada que financian las familias, puertas adentro de la escuela causó "repudio total, obvio. Esto está reflejado también en los comunicados que difundieron los propios alumnos, tanto del curso involucrado como de otras divisiones”.

Así era el disfraz del alumno en Bariloche.

También admitió que el comportamiento del estudiante generó un daño profundo a la institución: “Los compañeros mencionan a estos alumnos como irresponsables, que una vez más dejaron expuesta a nuestra escuela frente a una mirada social que nos condena”, dijo.

Y si bien la autoridad afirmó que se brindan contenidos de Educación Sexual Integral, reconoció que “hay algo que estos alumnos no han aprendido o que esos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”.

“En ese momento analizaremos la situación y hablaremos con ellos para determinar cuántos participaron. Lo que sabemos hasta ahora es que ocurrió dentro de una habitación y que no trascendió de ese espacio. El problema fue que se viralizó en las redes, así que veremos qué acciones reparadoras deberán realizar”, evaluó sobre los pasos a seguir.

Y para concluir, Miatelo enfatizó la necesidad de abordar el tema desde un enfoque pedagógico con la totalidad del alumnado del instituto: “Creemos que como escuela debemos profundizar nuestro trabajo no sólo con los involucrados, sino con todos los estudiantes”.

