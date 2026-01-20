IR A
Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Una relación que nació en el trabajo y maduró con los años. La exposición llegó después del verano

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

  • El Tucu López hizo pública su relación al mostrarse acompañado en un evento teatral junto a su nueva pareja.
  • Noe Antúnez es periodista, nació en Chaco y trabaja en medios tradicionales y plataformas de streaming.
  • Ambos se conocen desde hace cinco años por haber compartido proyectos laborales en radio.
  • Luego de las vacaciones juntos en Punta del Este, la aparición pública selló la confirmación del vínculo.

Luis “el Tucu” López decidió dejar atrás los rumores y mostrarse abiertamente junto a Noe Antúnez, con quien asistió a una función de prensa en el teatro tomado de la mano. La imagen rápidamente se convirtió en señal de una nueva etapa sentimental para el locutor.

La confirmación llegó luego de semanas de versiones que lo vinculaban con distintas figuras del espectáculo. Esta aparición junto a la periodista marcó un quiebre, sobre todo después de un año en el que su vida amorosa estuvo bajo constante atención mediática.

El gesto no fue aislado, sino que forma parte de una continuidad que ya se había dejado ver durante el verano. Las vacaciones que compartieron y la naturalidad frente a las cámaras terminaron de consolidar una historia que venía gestándose desde hacía tiempo.

tucu lopez

Quién es Noe Antúnez y como se conocieron con el Tucu López

Noe Antúnez es una periodista nacida en la provincia del Chaco, con presencia activa en distintos formatos de comunicación. Actualmente trabaja junto al Tucu López en un programa infomercial para una entidad bancaria y también se desempeña como panelista en un ciclo de streaming del canal DGO.

noe antunez

El vínculo entre ambos no es reciente. Se conocen desde hace aproximadamente cinco años, cuando compartían el equipo de Bonus Track en FM 95.1. En ese período, coincidían a diario en el estudio de radio, lo que fue afianzando esta relación. Durante esos años, el Tucu atravesó otras relaciones sentimentales, entre ellas con Jimena Barón y más tarde con Sabrina Rojas.

