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22 de junio de 2026 Inicio

Fernet, canciones y pasión: un austríaco fue argentinizado en la previa del partido en Dallas

Minutos antes del segundo partido de la Selección argentina en el Mundial, un hincha austríaco sorprendió a todos al sumarse al banderazo en Dallas. Con un vaso de fernet en la mano y rodeado de cientos de fanáticos, se volvió viral al cantar con la pasión de un argentino más. "Ellos aman el fútbol y aman divertirse", expresó.

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Un austríaco con alma albiceleste se hizo viral tras participar de la fiesta argentina en Dallas. 

Un austríaco con alma albiceleste se hizo viral tras participar de la fiesta argentina en Dallas. 

El rayo argentinizador en Dallas está convirtiendo a todos en fanáticos de la Scaloneta. Minutos antes del segundo partido de la Selección argentina en el Mundial, un hincha austríaco sorprendió a todos al sumarse al banderazo. En cuero y a cococho de hinchas argentinos y con un vaso de fernet en la mano, se volvió viral al cantar con la pasión de un argentino más. "Ellos aman el fútbol y aman divertirse", expresó.

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Los campeones del mundo defendieron su título dentro del AT&T Stadium de Dallas, mientras que afuera la hinchada vuelvió a demostrar por qué la pasión argentina no tiene comparación. Entre bombos, saltos y banderas, el cántico “¡El de rojo es argentino...!” sonó con fuerza y la multitud no dudó en alzarlo sobre los hombros para que encabezara la fiesta albiceleste.

En una entrevista a TN, el hincha austríaco se declaró fan del fervor del pueblo argentino: “Argentina es increíble, es muy loco. Sus hinchas son muy buenos, amo Argentina”, manifestó.

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Si bien se mostró muy entusiasmado con el público, no tuvo suerte con su pronóstico para el segundo partido del grupo J: “Ojalá que Austria consiga al menos un punto, pero va a ser un gran partido y espero que haya muchos goles”.

A pesar de que no hubo muchos goles, fueron los suficientes para que la albiceleste sacara adelante un partido complicado y derrotara al conjunto europeo con un doblete de Lionel Messi, quien se repuso tras errar un penal. Con el triunfo, el equipo de Lionel Scaloni accedió a la siguiente instancia y ahora enfrentará a Jordania por la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

Con la victoria 2-0 sobre Austria, los de Scaloni se metieron en los 16avos de final a falta de una fecha del cierre de la fase de grupos y esperan a su rival. Por lo pronto, el sábado desde las 23 enfrentarán a Jordania por la última jornada.

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