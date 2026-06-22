Fernet, canciones y pasión: un austríaco fue argentinizado en la previa del partido en Dallas Minutos antes del segundo partido de la Selección argentina en el Mundial, un hincha austríaco sorprendió a todos al sumarse al banderazo en Dallas. Con un vaso de fernet en la mano y rodeado de cientos de fanáticos, se volvió viral al cantar con la pasión de un argentino más. "Ellos aman el fútbol y aman divertirse", expresó. Por Agregar C5N en









Un austríaco con alma albiceleste se hizo viral tras participar de la fiesta argentina en Dallas.

El rayo argentinizador en Dallas está convirtiendo a todos en fanáticos de la Scaloneta. Minutos antes del segundo partido de la Selección argentina en el Mundial, un hincha austríaco sorprendió a todos al sumarse al banderazo. En cuero y a cococho de hinchas argentinos y con un vaso de fernet en la mano, se volvió viral al cantar con la pasión de un argentino más. "Ellos aman el fútbol y aman divertirse", expresó.

Los campeones del mundo defendieron su título dentro del AT&T Stadium de Dallas, mientras que afuera la hinchada vuelvió a demostrar por qué la pasión argentina no tiene comparación. Entre bombos, saltos y banderas, el cántico “¡El de rojo es argentino...!” sonó con fuerza y la multitud no dudó en alzarlo sobre los hombros para que encabezara la fiesta albiceleste.

En una entrevista a TN, el hincha austríaco se declaró fan del fervor del pueblo argentino: “Argentina es increíble, es muy loco. Sus hinchas son muy buenos, amo Argentina”, manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de pue! (@pue.ok) Si bien se mostró muy entusiasmado con el público, no tuvo suerte con su pronóstico para el segundo partido del grupo J: “Ojalá que Austria consiga al menos un punto, pero va a ser un gran partido y espero que haya muchos goles”.

A pesar de que no hubo muchos goles, fueron los suficientes para que la albiceleste sacara adelante un partido complicado y derrotara al conjunto europeo con un doblete de Lionel Messi, quien se repuso tras errar un penal. Con el triunfo, el equipo de Lionel Scaloni accedió a la siguiente instancia y ahora enfrentará a Jordania por la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

Con la victoria 2-0 sobre Austria, los de Scaloni se metieron en los 16avos de final a falta de una fecha del cierre de la fase de grupos y esperan a su rival. Por lo pronto, el sábado desde las 23 enfrentarán a Jordania por la última jornada.