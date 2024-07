Fernando Burlando, sobre la situación en Corrientes: "Por mucho menos han intervenido otras provincias"

" Hay una situación de crisis institucional en Corrientes . A esto sumamos los tuits del gobernador, que no tienen calificativo. Más allá de pretender imponer una hipótesis falsa, en pleno momento de secreto de sumario. Sumado al miedo que tiene la gente en la calle a los policías y comisarios, no hay mucho más que hablar. Por mucho menos han intervenidos provincias ", aseguró el letrado en C5N .

En la misma línea, Burlando manifestó que le parece increíble la actitud de Valdés: "El gobernador ni siquiera pidió disculpas a la familia por decir que estaba muerto y enterrado. Son cosas moral y éticamente delicadas. Después veremos que hay, porque la obstrucción a la justicia, el tratar de plantar pruebas falsas y violar el secreto de sumario son cuestiones delictivas, incumplimiento de un funcionario público".

Durante la entrevista en No la ven, el programa que conduce Daniela Ballester, el representante de los padres de Loan aclaró que no tuvo contacto con la gestión política de la provincia mesopotámica: "Nadie se comunicó luego del papelón del tuit. ¡Yo hubiese pedido disculpas de rodillas! Hay que analizar si estas interferencias y la obstrucción con qué tienen que ver. Yo me equivoqué, pensé que era algo menor, no que se iban a involucrar terceras personas. Quienes están interfiriendo en el avance tienen un interés genuino para que no progresemos y el nexo está vinculado a esta organización".

"Pedimos que se pase luminol en todos los rincones de 9 de Julio"

Iglesia 9 de julio

La investigación del caso llevó a que este domingo se ordenaran pruebas de Luminol en la iglesia de la localidad de 9 de Julio y en la vivienda, contigua al templo, que habitaba el comisario Walter Maciel.

"Son lugares para incluir o descartar. Los vecinos han observado movimientos extraños. En la comisaría fue donde surge la coartada de la mentira e ingenuidad para nosotros. En la parroquia vivía el comisario. Hay que investigar porque no se había hecho nada. Pedimos que se pase Luminol en todos los rincones de 9 de Julio", expuso Burlando en C5N.