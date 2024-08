Fernando Albareda, integrante de HIJOS, sobre el asesinato de su madre: "Se me derrumbó el mundo entero"

El cadáver de Susana Beatriz Montoya fue hallado en el patio de su casa, situada en el barrio Ampliación Poetas Lugones con golpes en la cabeza y un corte realizado aparentemente con un arma blanca. "Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía", decía un mensaje dejado en la escena del crimen.

"Me ofrecieron la posibilidad de ver a mi mamá. Pedí que me describieran como estaba y preferí no entrar", comentó. Después agradeció los mensajes que le mandaron sus afectos y expresó: "Quiero decirles que se los siente muy presentes, que no me olvido que están, se que cuento con ustedes pero no estoy pudiendo conectarme con la realidad. Me río de los nervios, llore mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto".

Acto seguido, Fernando señaló que con el asesinato de su madre le "destruyeron la esperanza de poder seguir con la construcción del lazo familiar" que tan bien le estaba haciendo a él y a su familia.

"Toda esa imagen costó años de reconstrucción y de tratar de entender cosas que estaban en gris y que después del suicidio de mi hermana, decidí poner fin y hacer un punto y aparte, lo cual resultó porque empezamos con mi mamá una hermosa relación de simbiosis que lo que yo hacía por ella me volvía y lo ella hacia por mi también le volvía, indicó.

"Era todo ganar... hasta el viernes. Ahí se me derrumbó el mundo entero. No tengo una sola palabra que pueda describir lo espantoso del momento que estoy viviendo, agregó el hombre quien reconoció que teme por su integridad física y por la de su familia.

"Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado. Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no se que más", relató.

Y continuó: "Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente. Que los necesito cerca y que no voy a parar. Están intentando, algunos de mi familia, a que pare, que me vaya, que termine. Bueno esto termina cuando yo lo decida y por ahora no está en mis planes".

En ese sentido comentó que va a ir mesa de trabajo por los derechos humanos y a la comisión Provincial por la memoria a contar lo sucedido. También pidió una audiencia con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, los ministros de seguridad y de justicia de la provincia y el jefe de la policía.

"Como dije, cruzaron el límite. Les mando un gran abrazo y gracias por tanto cariño", cerró.