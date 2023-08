Femicidio de Luisina Leoncino: hallan más restos, tras la confesión del único detenido

El coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, José Costa, señaló a Télam que la confesión "permitió aclarar un poco todo", ya que "dio detalles y confirmó la investigación y principal hipótesis".

El vocero agregó que "imputado también "confesó que el crimen sucedió el lunes 10 de julio, que actuó solo y que le dio un golpe en la cabeza con un elemento contundente".

Incluso, además de dar detalles del femicidio, pidió ser trasladado a otra dependencia, por lo que desde esta mañana permanece en la Unidad Penal 1 de Paraná, con prisión preventiva por 90 días y procesado por femicidio, delito por el cual de ser hallado culpable recibirá la pena de prisión perpetua.

Las hipótesis sobre el femicidio de Luisina Leoncio

El padre de Luisina, Ricardo Alberto Leoncino, recordó que días antes de la desaparición de su hija, ella pasó por su casa con "un montón de bolsas y ropa", le pidió 1.000 pesos y le dijo que el padre de uno de sus hijos había alquilado un departamento y se iba a mudar allí.

"Al día siguiente me llamó para preguntarme por el cambio de plata uruguaya, le dije que no sabía, que iba a consultar pero al otro día le contesté y después perdí contacto", completó en diálogo con Canal Once de Paraná.

Asimismo, el padre apuntó a que Luisina le había comentado "que había visto cosas raras, depósitos de droga donde vivía", y que él le respondió que se fuera "urgente de ahí porque iba a quedar pegada y sabía lo que le podía pasar". En ese sentido, aseguró que "podría venir por ese lado el problema, vio algo que a lo mejor no tenía que ver", y confirmó que no conoce al acusado y nunca habían hablado de él.

Luisina era hermana de Valeria Leoncino (25), una joven que también fue víctima de femicidio, cuando hace menos de cinco meses, la noche del lunes 6 de marzo último, fue asesinada de tres balazos en la puerta de su vivienda por un compañero de trabajo que "tenía una obsesión con ella" y que luego se suicidó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.