Falta de apoyo, de visibilidad y sponsors: el desafío del tenis femenino en Argentina

En las últimas semanas, la tucumana Emilse Ruiz contó que decidió seguir su camino en otro país producto de la falta de apoyo económico: "Entendí que en Estados Unidos había más oportunidades y apoyo para que pueda progresar en cuanto al tenis y estudiar una carrera, cosa que en Argentina esto hubiera sido imposible".

Asi como esta historia hay muchas, donde los tenistas terminan abandonando nuestro país por la falta de oportunidades.

Reflexionó que iniciarse en este deporte es prácticamente imposible: "Creo que si querés dedicarte a esto profesionalmente, primero tenés que poner muchísimo empeño y contar con apoyo, ya sea de tu parte o sponsors hasta que llegue el momento en el que te vayas bien y puedas vivir de esto”.

Particularmente, la tucumana contó en un canal de la provincia de Tucumán que “toco muchas puertas” junto a su madre para poder tener un aval, pero nadie le dio una respuesta. “Nunca tuve el apoyo acá y por eso me voy. Lamentablemente acá me quedo porque no puedo dar más de lo que di", advirtió.

Compitió sin entrenador, se preparó para diferentes torneos a veces sin tener para comprarse una raqueta y ese presente la terminó condicionando para tomar la decisión final. Los sponsors eran pocos para lo que es necesario bancar en una gira de tenis como hospedaje, canchas, vuelos, entrenador, estadía también del coach y toda la indumentaria necesaria.

"Cada asociación, ya sea Argentina o de la misma provincia, debería estar al tanto de los jugadores que compiten. No digo que anden dando plata a todos los jugadores porque sí, pero con la ayuda ya sea de, en el caso que el jugador necesite ir a una competencia, que se lo ayude con el boleto al lugar de competencia, con algunos días de alojamiento o con bauchers de comida. Sabiendo que la jugadora está bancado por ese tipo de cosas será una preocupación menos para ella o sus padres", aseveró la deportista.

Sin ir más lejos, Nadia Podoroska tuvo que mudarse a Alicante, España, para poder reducir el costo de viaje en los países en los que hay torneos de categoría mayor como un WTA250, WTA500, entre otros y tener otro tipo de posibilidades. En distintas oportunidades demostró su descontento por la falta de posibilidades en el país y pidió que haya más torneos. Aún estando dentro del top 40, tuvo presente esa lucha por la que transitó siguió siendo la voz de muchas tenistas.

Rol de la Asociación Argentina de Tenis

El apoyo de la Asociación Argentina de Tenis progresó en el último tiempo al confirmar torneos femeninos para que se puedan sumar puntos y, producto del ascenso en el ranking, tener otro tipo de beneficios, sponsors y visibilidad. Ese avance fue clave porque tenistas como Victoria Bossio que volvieron luego de una lesión tuvieron que posibilidad de recibir invitaciones a esos certámenes locales. De esa manera, se genera mayor rodaje en cancha.

La santafesina también contó que, por su ausencia por lesión, no le ingresó dinero y que la sacaron de dos marcas que la auspiciaban: “Es arrancar desde cero”. Destacó que, durante su lesión, ninguna autoridad se comunicó con ella, pero que al volver le otorgaron los dos wild cards.

“Encuentro apoyo para seguir en mi equipo y en mi familia que jamás me abandonaron sin tener dinero. Es muy difícil porque no tengo ninguna clase de sponsors. Gracias a mi entrenador de tenis hace 17 años, Federico Murray y Javier Capitaine, que son parte de mi equipo, se pusieron la camiseta y no me cobraron ni un peso”, contó Bossio a C5N respecto a su último año de recuperación tras lesionarse.

"Mientras no se acerquen marcas o empresas veo muy complicado que todo cambie, porque el dólar no para de aumentar y nosotros viajamos mucho al extranjero, eso es muy costoso", agregó.

Esta realidad es potenciada por la falta de visibilidad porque deberían venderse más los torneos locales y tener su transmisión para cada partido. Esta problemática se repite en cada uno de los certámenes, excepto para la Billie Jean King Cup, que sí se puede ver por televisión.

Cómo está conformado el ranking WTA de latinoamericanas

En el puesto Nº13 se encuentra la brasilera Beatriz Haddad Maia, 100º la colombiana Camila Osorio, 104º Laura Pigossi, oriunda de Brasil, y 108º Nadia Podoroska, 153º Lourdes Carlé y 174º Paula Ormaechea, las últimas tres nacidas en Argentina