Exclusivo en C5N: la palabra del padre del femicida de Moreno

A la par reveló que se había enterado que Nilda estaba "con otra persona" y que al saber eso decidió tener una charla con ambos. "Hable con los dos y les dije ´hay que comportarse en la vida y seguir adelante´, y a la chica no le entró en su cabeza nada y pasó lo que no tenía que pasar", sostuvo.

Consultado por el crimen, dio detalles del episodio que comenzó el viernes a la mañana. "Él se fue para trabajar y después se olvidó su sube, vino y la encontró en la cama con otro", relató.

"Yo me enteré de la supuesta denuncia después a partir de familiares que me contaron que Nilda no vino y pedían un rescate de u$s100.000" reveló y contó que en esas horas no vio más a su hijo. "Los nenes estaban durmiendo cuando el la mató", confesó.

"Sobre el impacto de la noticia me quedé muy mal porque yo a ella la trataba como mi hija, a diario pasaba y charlábamos", concluyó.

Femicidio en Moreno: su esposo la asesinó, descuartizó el cuerpo y lo arrojó a un descampado

El cuerpo de Nilda Rosa González Ojeda, de 29 años, fue hallado esta madrugada en un campo ubicado en el barrio El Quijote de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Su pareja, Juan Darío, fue quien confesó la autoría del crimen e indicó a las autoridades policiales que había matado, descuartizado y arrojado su cabeza y torso en el lugar del hallazgo.

En un principio, el hombre había denunciado un secuestro extorsivo de su esposa, aunque luego terminó confesando haber sido él quien asesinó a su esposa. La investigación está a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, bajo la carátula de "homicidio agravado por vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer"

Nilda Rosa González Ojeda, de nacionalidad paraguaya, tenía 29 años y era madre de 5 hijos, el mayor de 14 años y el menor de 5. La investigación policial indica que su pareja, confesó el asesinado por un supuesta infidelidad.

El hombre fue detenido durante la tarde del viernes 20 de enero luego de confesar que mató a golpes a Ojeda para luego desmembrar su cuerpo y arrojarlo en el campo. La policía allanó la vivienda familiar sobre la calle Azteca en la ampliación del barrio La Gloria II de Cuartel V.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.