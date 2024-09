Evangelio de hoy, lunes 30 de septiembre de 2024: "El que no está contra ustedes, está a su favor"

En la misma conversación, el apóstol Juan expuso un caso de alguien que expulsaba demonios en nombre de Jesús, pero que no pertenecía al grupo. Jesús respondió con tolerancia y apertura, enseñando que quien actúe en su nombre no debe ser rechazado.

Primera lectura para hoy, 30 de septiembre de 2024

En la lectura de hoy, Job enfrenta una serie de desventuras que ponen a prueba su fe, pero mantiene su confianza en Dios.

Primera lectura para hoy, 30 de septiembre de 2024

En la primera lectura, tomada del libro de Job, se narra cómo este hombre justo fue sometido a grandes pruebas por parte de Satán, quien cuestionaba la fe de Job ante Dios. A pesar de perder todos sus bienes y enfrentar la muerte de sus hijos, Job se mantuvo fiel y no maldijo a Dios, reconociendo que todo lo que tenía le había sido dado y quitado por el Señor.

Job 1, 6-22:

Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor; entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: «¿De dónde vienes?».

Satán respondió al Señor: «De dar vueltas por la tierra; de andar por ella».

El Señor añadió: «¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él: es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal».

Satán contestó al Señor: «¿Y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos, y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ¡ya verás cómo te maldice en la cara!».

El Señor respondió a Satán: «Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques».

Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia: «Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo».

No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia: «Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo».

No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia: «Una banda de caldeos, divididos en tres grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo».

No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia: «Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo».

Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: «Desnudo salí de! vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios.

Evangelio de hoy, lunes 30 de septiembre de 2024

El Evangelio según San Lucas narra cómo Jesús, al percibir los pensamientos de sus discípulos, les presentó a un niño como ejemplo de humildad. Afirmó que quien acoge a un niño en su nombre, lo acoge a Él, y que el más pequeño es el más importante. Además, enseñó que no se debe impedir a quienes obran el bien en su nombre, incluso si no pertenecen al grupo cercano.

Santo evangelio según san Lucas 9, 46-50:

En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: «El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante».

Entonces Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros».

Jesús le respondió: «No se lo impidáis: el que no está contra vosotros, está a favor vuestro».

Santo del día: San Jerónimo

En esta fecha se recuerda a San Jerónimo, conocido por su dedicación a la traducción de las Escrituras. Su obra más reconocida es la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín, que ha sido fundamental para la Iglesia Católica.

San Jerónimo, recordado cada 30 de septiembre, fue un gran defensor de las Escrituras y traductor de la Biblia al latín.

Nacido en Dalmacia, se trasladó a Roma para estudiar y más tarde se retiró al desierto para llevar una vida de penitencia. Es reconocido por su austeridad, profunda espiritualidad y su vasta labor literaria, siendo un gran defensor de la interpretación correcta de los textos bíblicos.