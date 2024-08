Evangelio de hoy, lunes 19 de agosto de 2024: "Dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó la importancia de ir más allá de lo mínimo requerido, sugiriendo que a menudo nos conformamos con cumplir con los deberes básicos mientras que Jesús nos invita a hacer más. Reflexionó sobre cómo el Evangelio de hoy muestra un paso del deber al don, comenzando con los mandamientos y avanzando hacia la propuesta positiva: “¡Ve, vende, da, sígueme!”

Primera lectura para hoy, 19 de agosto de 2024

Según el Vaticano, la lectura para el 19 de agosto de 2024 es la profecía de Ezequiel, Ez 24, 15-24. El Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos; pero no llores ni hagas duelo ni derrames lágrimas; aflígete en silencio, sin hacer duelo; ponte el turbante y las sandalias; no te cubras la cara ni comas comida de duelo”.

Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: “¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo?” Yo les respondí: “El Señor me ha dicho: ‘Dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: Voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho: no se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo; seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies; no llorarán ni harán duelo; se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo; ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios’ ”.

Evangelio de hoy, lunes 19 de agosto de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Mateo, Mt 19, 16-22. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?” Le respondió Jesús: “¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos”. El replicó: “¿Cuáles?”

Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.

Le dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta?” Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico.

Santo del día: San Juan Eudes

En la segunda mitad del siglo XVI, en Ri, Normandía (Francia), vivía un granjero llamado Isaac Eudes, casado con Marta Corbin. Al no tener hijos después de dos años de matrimonio, la pareja emprendió una peregrinación a un santuario dedicado a Nuestra Señora. Nueve meses después, Marta dio a luz a un hijo, seguido por otros cinco. El mayor de ellos, Juan, desde muy joven mostró una profunda inclinación hacia el amor de Dios. Se cuenta que, cuando tenía nueve años, un compañero le dio una bofetada, y en lugar de responder con la misma agresión, Juan siguió el consejo evangélico y le ofreció la otra mejilla.

A los catorce años, Juan ingresó al colegio de los jesuitas en Caén. Aunque sus padres deseaban que se casara y continuara con el trabajo en la granja familiar, Juan, quien ya había hecho un voto de virginidad, recibió las órdenes menores en 1621 y estudió teología en Caén con el propósito de dedicarse a los ministerios parroquiales. No obstante, poco después decidió ingresar a la Congregación del Oratorio, fundada en 1611 por el futuro cardenal Pedro de Bérulle. Tras obtener con gran dificultad el permiso de sus padres, Juan fue admitido en París por el superior general en 1623.

Su conducta ejemplar continuó en la congregación, lo que llevó al P. Bérulle a permitirle predicar, a pesar de que solo había recibido las órdenes menores. Al año de estar en París, Juan fue enviado a Aubervilliers para estudiar bajo la dirección del P. Carlos de Condren, a quien Santa Juana Francisca de Chantal describió como alguien “hecho para educar ángeles”. La misión de la Congregación del Oratorio era promover la perfección sacerdotal, y Juan Eudes tuvo la fortuna de ser introducido en ella por dos figuras destacadas como Condren y Bérulle.