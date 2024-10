Estudiantes le responden a Bullrich tras acusarlos de tener "molotovs": "Jugamos al Uno"

Leopoldo Moreau denunció a Patricia Bullrich por amenazas y coacción agravada: "No me va a intimidar ni ensuciar"

La funcionaria había acusado que los universitarios están haciendo “una provocación que la llevan al límite”. “Ese es un límite que nosotros conocemos bien cuál es el objetivo que tienen. El objetivo que tienen es generar una revuelta y tratar de desestabilizar”, señaló Bullrich.

Sin embargo, Ángel dejó en claro que “la toma es completamente distinta a la idea que viene proponiendo el Gobierno de lo que estamos haciendo”. “Me parece muy importante comentar en qué consiste la toma y quiénes somos: los que estamos somos todos estudiantes de esta Universidad de todas las carreras que están acá bancando la toma que es activa, con clases, en la que todos los levantamos a las 6 de la mañana, ya muchos compañeros se fueron porque tiene que trabajar”, detalló en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, estudiantes explicó que a lo largo del día habrá “una dinámica con actividades, estamos todo el día buscando visibilizar con las puertas abiertas porque justamente lo que no queremos es vaciar la universidad porque es lo que quiere el gobierno”.

Tras el acuerdo de las asambleas realizadas el lunes pasado, varios sectores del alumnado votó por continuar con la ocupación de los establecimientos educativos. Para la jornada de este miércoles, varias universidades naciones y provinciales seguirán con la ocupación de sus respectivas sedes. En total ya son 72 las instituciones tomadas.

El reclamo de las Universidades por mayor presupuesto y recomposición salarial

Los estudiantes explicaron que “la toma es activa” y el principal objetivo es la “visibilización, buscar interpelar”.

“Hoy lo que estamos buscando como estudiantes es abrir las puertas y sumar voluntades para esta discusión que es la falta de presupuesto universitario que no puede lo que están cobrando los docentes y personal no docente. Todo esto es un SOS a todo lo que está pasando, ya no tenemos más herramientas para poder comunicar esto y para que la gente nos respalde y ayude”, señaló Ángel en C5N y consideró que la postura del gobierno es “generar violencia” ya que “nosotros lo que venimos proponiendo es otra cosa”.

“Sinceramente no creo cuando el Presidente dice que no va arancelar las Universidades porque en los hechos vemos otras cosas. El gobierno viene y nos plantea un modelo de cómo tiene que ser las universidades que de por sí ya se auditan. Si no hay una propuesta de cómo tiene que ser las Universidades, lo único que estamos viendo es desfinanciamiento y que los docentes y no docentes cobran menos, tenemos menos becas estudiantiles”, analizó.