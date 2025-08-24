24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son el peor y el mejor día para enviar un CV por correo electrónico

Buscar trabajo y no recibir respuesta es muy frustrante. Sin embargo, detalles como el día y el horario en que se manda un mail pueden hacer la diferencia.

Por
Mandar un CV el día correcto puede darle más visibilidad.

Mandar un CV el día correcto puede darle más visibilidad.

freepik

La búsqueda de trabajo puede ser frustrante, sobre todo cuando se envían muchas solicitudes y currículums sin obtener una respuesta. Además de asegurarse que el CV y el mail de presentación estén bien elaborados, detalles como el día de la semana en que se manda pueden hacer la diferencia.

La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.
Te puede interesar:

La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo

Las estadísticas de las empresas de marketing indican que el mayor volumen de correos electrónicos se registra los días de semana entre las 10 y las 14. Si enviás tu CV en ese momento, lo más probable es que pase desapercibido entre muchos otros mails: el mejor horario es entre las 6:30 y las 7:30.

El sitio web Bright, especializado en selección de personal, fue más allá y determinó cuál es el mejor y el peor día de la semana para enviar tu CV por correo electrónico. Para eso, analizó más de medio millón de solicitudes que recibió y unos 15 millones de visualizaciones de ofertas de empleo por parte de postulantes.

CURRICULUM CV

Cuál es el mejor día para enviar un CV por correo electrónico

Según el relevamiento, el mejor día para enviar un CV por correo electrónico es el lunes: más del 30% de las personas que lo mandaron ese día consiguieron una entrevista, un porcentaje mucho más alto que cualquier otro día de la semana.

Si el mail llega un lunes a primera hora, es más probable que esté ubicado al tope de la bandeja de entrada cuando el responsable de Recursos Humanos abra su casilla, destacando por encima de los que llegaron durante el fin de semana. Además, da la impresión de que el postulante es más proactivo.

Cuál es el peor día para enviar un CV por correo electrónico

Siguiendo la misma línea, el peor día para enviar un CV por correo electrónico es el sábado. Bright encontró que solo el 5% de las personas que buscan trabajo mandan solicitudes ese día y, entre ellos, solo el 14% recibe una respuesta o entrevista. El porcentaje de efectividad es muy bajo.

Otro día complicado es el viernes: por un lado, puede ser que los responsables de Recursos Humanos busquen dejar ya programadas las entrevistas para el lunes; por otro, si no ven el mail ese mismo día, quedará sepultado por todos los que lleguen después, en el transcurso del fin de semana.

Noticias relacionadas

 ¿Cuáles son los 3 cementerios argentinos que todos los turistas visitan?.

Cuáles son los 3 cementerios argentinos que todos los turistas visitan

Reducir el consumo de nafta es uno de los objetivos más buscados por conductores de todo tipo de medios de transporte.

Este truco mecánico te permite ahorrar más combustible en cualquier tipo de vehículo

Las autoridades del Chaco lograron encontrar a Y. N. F.

Encontraron a la nena de 13 años que había desaparecido el miércoles en Chaco

Marín aseguró que esta es la misión más riesgosa de su vida.

Un fotógrafo argentino irá a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Las diferencias geográficas de Argentina justificarían usar dos horarios distintos.

Cambio de horario: un experto afirmó que Argentina debería tener dos husos distintos

Aerolíneas Argentinas fue la empresa más afectada por el paro del viernes.

Nueva jornada de paro de controladores aéreos: se esperan más demoras y cancelaciones de vuelos

Rating Cero

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

últimas noticias

El cuero cabelludo es la base de un pelo fuerte, luminoso y con volumen.

A qué parte del pelo le debés prestar atención si querés lucirlo de la mejor manera

Hace 4 minutos
Javier Milei levantó el pie del acelerador de las redes sociales.

El llamativo silencio de Milei en redes sociales en medio del escándalo por presuntas coimas

Hace 10 minutos
La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 15 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 16 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 21 minutos