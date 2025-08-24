Estos son el peor y el mejor día para enviar un CV por correo electrónico Buscar trabajo y no recibir respuesta es muy frustrante. Sin embargo, detalles como el día y el horario en que se manda un mail pueden hacer la diferencia. Por







Mandar un CV el día correcto puede darle más visibilidad. freepik

La búsqueda de trabajo puede ser frustrante, sobre todo cuando se envían muchas solicitudes y currículums sin obtener una respuesta. Además de asegurarse que el CV y el mail de presentación estén bien elaborados, detalles como el día de la semana en que se manda pueden hacer la diferencia.

Las estadísticas de las empresas de marketing indican que el mayor volumen de correos electrónicos se registra los días de semana entre las 10 y las 14. Si enviás tu CV en ese momento, lo más probable es que pase desapercibido entre muchos otros mails: el mejor horario es entre las 6:30 y las 7:30.

El sitio web Bright, especializado en selección de personal, fue más allá y determinó cuál es el mejor y el peor día de la semana para enviar tu CV por correo electrónico. Para eso, analizó más de medio millón de solicitudes que recibió y unos 15 millones de visualizaciones de ofertas de empleo por parte de postulantes.

CURRICULUM CV Freepik. Cuál es el mejor día para enviar un CV por correo electrónico Según el relevamiento, el mejor día para enviar un CV por correo electrónico es el lunes: más del 30% de las personas que lo mandaron ese día consiguieron una entrevista, un porcentaje mucho más alto que cualquier otro día de la semana.

Si el mail llega un lunes a primera hora, es más probable que esté ubicado al tope de la bandeja de entrada cuando el responsable de Recursos Humanos abra su casilla, destacando por encima de los que llegaron durante el fin de semana. Además, da la impresión de que el postulante es más proactivo.