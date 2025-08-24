Estos son el peor y el mejor día para enviar un CV por correo electrónico

La búsqueda de trabajo puede ser frustrante, sobre todo cuando se envían muchas solicitudes y currículums sin obtener una respuesta. Además de asegurarse que el CV y el mail de presentación estén bien elaborados, detalles como el día de la semana en que se manda pueden hacer la diferencia.
Las estadísticas de las empresas de marketing indican que el mayor volumen de correos electrónicos se registra los días de semana entre las 10 y las 14. Si enviás tu CV en ese momento, lo más probable es que pase desapercibido entre muchos otros mails: el mejor horario es entre las 6:30 y las 7:30.
El sitio web Bright, especializado en selección de personal, fue más allá y determinó cuál es el mejor y el peor día de la semana para enviar tu CV por correo electrónico. Para eso, analizó más de medio millón de solicitudes que recibió y unos 15 millones de visualizaciones de ofertas de empleo por parte de postulantes.
Cuál es el mejor día para enviar un CV por correo electrónico
Según el relevamiento, el mejor día para enviar un CV por correo electrónico es el lunes: más del 30% de las personas que lo mandaron ese día consiguieron una entrevista, un porcentaje mucho más alto que cualquier otro día de la semana.
Si el mail llega un lunes a primera hora, es más probable que esté ubicado al tope de la bandeja de entrada cuando el responsable de Recursos Humanos abra su casilla, destacando por encima de los que llegaron durante el fin de semana. Además, da la impresión de que el postulante es más proactivo.
Cuál es el peor día para enviar un CV por correo electrónico
Siguiendo la misma línea, el peor día para enviar un CV por correo electrónico es el sábado. Bright encontró que solo el 5% de las personas que buscan trabajo mandan solicitudes ese día y, entre ellos, solo el 14% recibe una respuesta o entrevista. El porcentaje de efectividad es muy bajo.
Otro día complicado es el viernes: por un lado, puede ser que los responsables de Recursos Humanos busquen dejar ya programadas las entrevistas para el lunes; por otro, si no ven el mail ese mismo día, quedará sepultado por todos los que lleguen después, en el transcurso del fin de semana.