Adiós a posibles problemas: los aparatos que no tenés que conectar con un adaptador Los especialistas advierten sobre los electrodomésticos que nunca deben enchufarse con acopladores por el riesgo de sobrecalentamiento, daños y accidentes. Por







La sobrecarga de adaptadores puede generar incendios domésticos por el uso indebido de electrodomésticos. Freepik

Conectar varios electrodomésticos a un adaptador es una práctica extendida en los hogares, pero puede convertirse en una amenaza si se trata de aparatos de alto consumo. El exceso de carga genera sobrecalentamiento, fallas en el sistema y, en casos graves, incendios domésticos. Por eso, los expertos señalan que ciertos dispositivos deben evitar siempre este tipo de conexión.

Entre los más mencionados están los equipos que requieren grandes cantidades de energía para funcionar correctamente. Estos aparatos, cuando se conectan a un adaptador común, no solo reducen su vida útil, sino que también ponen en riesgo la seguridad del hogar. La recomendación es clara: enchufarlos siempre de manera directa a la pared.

El listado incluye varios electrodomésticos que forman parte de la vida cotidiana y que, por desconocimiento, suelen conectarse con adaptadores sin considerar las consecuencias. La prevención resulta clave para proteger tanto los equipos como la instalación eléctrica.

microondas Los microondas conectados con adaptadores inadecuados pueden producir chispas y dañar tanto el enchufe como el aparato. Freepik Todos los aparatos que no tenés que conectar con un adaptador Uno de los ejemplos más claros es el microondas, que demanda un alto nivel de potencia y puede generar chispas o dañar el enchufe si se conecta a un adaptador inadecuado. También los hornos eléctricos y las hornallas de inducción deben ir directamente a la toma de pared, ya que su consumo es demasiado elevado para estos dispositivos intermedios.

Los aires acondicionados portátiles y calefactores eléctricos figuran entre los equipos más riesgosos cuando se usan con adaptadores, porque el cable puede sobrecalentarse rápidamente. Lo mismo ocurre con algunas cafeteras grandes o pavas eléctricas, que necesitan una corriente estable y sin interrupciones para funcionar con seguridad.