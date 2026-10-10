Minimalismo moderno: así es la habitación soñada de Nicole Neumann La modelo eligió un espacio pensado para el descanso, con una distribución amplia y detalles que reflejan su estilo personal. Agregar C5N en









Conocé cómo es la habitación de Nicole Neumann. Redes sociales

La habitación combina minimalismo, modernidad y tonos neutros.

La cama king size es uno de los elementos centrales del ambiente.

La iluminación mezcla luces empotradas con una lámpara colgante.

El dormitorio cuenta con un amplio vestidor equipado con espejos. La casa que Nicole Neumann comparte con Manu Urcera y sus hijos tiene distintos espacios pensados para combinar comodidad y diseño. Entre ellos, su habitación principal se destaca por una estética moderna y sobria, muy diferente a otros ambientes de la vivienda. La modelo eligió una decoración en la que predominan los tonos neutros y los detalles elegantes.

El cuarto fue armado con una paleta que busca transmitir tranquilidad y mantener una línea visual ordenada. Los grises, blancos y tonos arena aparecen en distintos sectores y acompañan la propuesta minimalista del ambiente. De esta manera, el dormitorio mantiene una apariencia amplia y luminosa, sin demasiados elementos que recarguen el espacio.

Así es la habitación de Nicole Neumann. Redes sociales Uno de los puntos centrales del cuarto es la cama king size, acompañada por textiles que respetan los mismos colores del resto de la decoración. Frente a ella, Nicole sumó un banco de pie de cama capitoné en gris claro, un detalle que aporta un toque clásico dentro de una propuesta predominantemente moderna. La combinación permite equilibrar sobriedad y calidez.

Cómo es la habitación de Nicole Neumann La iluminación también ocupa un lugar importante dentro de la habitación. El techo cuenta con luces dicroicas empotradas que aportan una iluminación general y discreta, mientras que una lámpara colgante suma un punto de luz más cálido. Así, el ambiente puede mantener una estética moderna sin perder la sensación de confort.

Otro de los sectores que sobresale es el espacio destinado al guardado de ropa. Nicole aprovechó parte del dormitorio para incorporar placares empotrados y, además, armó un vestidor de grandes dimensiones. El sector está ubicado sobre un pasillo lateral y cuenta con espejos que amplían visualmente el lugar.